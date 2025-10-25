Újabb légi fenyegetés miatt kellett lezárni a balti ország reptereit - Ezúttal Oroszország szövetségese volt a ludas

A litván közlekedési minisztérium közlése szerint a vilniusi repülőtér forgalmát magyar idő szerint 20:31-kor, a kaunasit 20:36-kor függesztették fel. A légtérzár magyar idő szerint szombat hajnalig, 02:00-ig maradt érvényben.
A Nemzeti Válságkezelési Központ több olyan navigációs pontot azonosított, amelyek meteorológiai ballonok jelenlétére utaltak a Druskininkai–Šalčininkai térségében.
A minisztérium szerint a korlátozásról szóló döntést az ebbe az irányba tartó ballonok indokolták.
Az intézkedések összesen hét járatot érintettek: négyet Vilniusban és hármat Kaunasban.
Vilmantas Vitkauskas, a Nemzeti Válságkezelési Központ (NKMC) vezetője elmondta: a ballonok lelövése szóba se került, mivel az komoly fenyegetést jelentett volna a lakosságra, épületekre valamint az ország infrastruktúrájára. Ehelyett a landolás után a határőrség emberei igyekeznek elfogni a csempészeket, mielőtt azok meglépnek az illegális áruval.
A meteorológiai ballonok a cigarettacsempészet bevett eszközei, mert Fehéroroszországban jóval alacsonyabbak a jövedéki adók, mint az Európai Unióban. Az Eurostat becslése szerint Litvánia évente több millió euró adóbevételtől esik el az illegális dohánykereskedelem miatt.
Inga Ruginė litván kormányfő a Facebook-oldalán reagált az esetre. Mint írja: a litván szolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság e heti ülésén hozott döntéseknek megfelelően jártak el. Hozzátette:
A bizottság a jövő héten ismét ülésezik, hogy felmérje a már meghozott döntések hatását, és hogy mit lehet még rövid távon tenni annak érdekében, hogy fájdalmas legyen mind a csempészek, mind az Aljakszandr Lukasenka-rezsim számára, amely lehetővé teszi számukra az atrocitások elkövetését.
A hét elején is történt hasonló eset: kedden éjjel mintegy harminc csempészballont észleltek a litván légtérben, ami komoly fennakadásokat okozott a vilniusi repülőtér működésében. Az incidens körülbelül 30 járatot és több mint négyezer utast érintett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
