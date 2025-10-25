Újranyitotta határátkelőit a balti ország

Litvánia szombaton megnyitotta két határátkelőjét Fehéroroszország felé - közölte a balti ország határőrszolgálata.

A tájékoztatás szerint a biztonsági helyzet kiértékelését követően újraindulhatott a járműforgalom a nagyjából fél napra lezárt Salcininkai és a Medininkai határátkelőn.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 25. Újabb légi fenyegetés miatt kellett lezárni a balti ország reptereit - Ezúttal Oroszország szövetségese volt a ludas

Inga Ruginiene litván miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy Litvánia szombat délig lezárja a Fehéroroszországgal közös határán az átkelőket a Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt, amelyek következtében október 24-én lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint a balti ország második legnagyobb városa, Kaunas repülőterét.

Egy hét alatt ez már a második ilyen jellegű incidens volt.

A litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) szerint kedden késő este több tucat, cigarettacsempészek által is használt léggömb repült be a szomszédos Fehéroroszországból a főváros légterébe, ami miatt szerda reggelig bezárták a vilniusi repülőteret. A fehérorosz vámhatóság közleményében észszerűtlennek és alaptalannak nevezte a határátkelők előzetes értesítés nélküli lezárását.

Litvánia és Fehéroroszág határán összesen hat közúti átkelőhely van, amelyekből jelenleg csak kettő, a Salcininkai és a Medininkai településeknél található üzemel.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 05. Fény derült rá, miféle objektumok miatt kellett lezárni a litván főváros repterért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images