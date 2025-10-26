  • Megjelenítés
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap
Globál

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Portfolio
Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.
Megosztás

Lakóházakat ért orosz dróntámadás Kijevben, halálos áldozatok is vannak

Orosz dróntámadást ért vasárnapra virradóra két sokemeletes lakóházat Kijevben, a támadás következtében hárman meghaltak, huszonheten megsebesültek, közöttük hat gyermek – közölte vasárnap Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban a polgármester közölte: az elsődleges értesülések szerint három ember meghalt, és huszonheten megsebesültek a Desznyanszki kerületben.

A támadás következtében lángok csaptak fel egy lakóház több lakásában, de sikerült a tüzet eloltani. Az Obolonyi kerületben drónok roncsai hullottak egy tizenöt emeletes lakóházra – közölte a polgármester.

Előző éjjel az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban négy ember halt meg és mintegy húszan sebesültek meg.

Az ukrán hatóságok a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölték, hogy működésbe lépett az ukrán légvédelem, de az elfogott pilóta nélküli repülő szerkezetek roncsai lakóházakat rongáltak meg több kerületben.

Ukrajna több mint három és fél éve védekezik az orosz invázió ellen, s ezalatt Oroszország rendszeres támadja drónokkal, rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel az ukrán városokat.

(MTI)

Megosztás

ORFK: csaknem 8800-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 8758 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 24 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.

(MTI, Portfolio)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Megosztás

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Meglepő adatokat produkált az orosz gazdaság húzóereje, a hadiipar, a kétszámjegyű bővülés úgy tűnik, már a múlté. A zsugorodás egyelőre még nem érte el az ágazatot, de nagyon úgy tűnik, elkerülhetetlen. Eközben az ukrán jelentések szerint Pokrovszk végveszélyben, a honvédő egységeket kvázi bekerítették. Putyin különmegbízottja az Egyesült Államokba utazott, hogy újraindítsa a tárgyalásokat.

Tovább a cikkhez
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Trump-amerika-beszéd-elnök-elnökválasztás-kampány-kongresszus-politika-republikánus-választás
Globál
Trump jelenlétében aláírták a tűzszüneti megállapodást
Pénzcentrum
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility