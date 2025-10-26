Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Lakóházakat ért orosz dróntámadás Kijevben, halálos áldozatok is vannak
Orosz dróntámadást ért vasárnapra virradóra két sokemeletes lakóházat Kijevben, a támadás következtében hárman meghaltak, huszonheten megsebesültek, közöttük hat gyermek – közölte vasárnap Vitalij Klicsko kijevi polgármester.
A Telegram üzenetküldő alkalmazásban a polgármester közölte: az elsődleges értesülések szerint három ember meghalt, és huszonheten megsebesültek a Desznyanszki kerületben.
A támadás következtében lángok csaptak fel egy lakóház több lakásában, de sikerült a tüzet eloltani. Az Obolonyi kerületben drónok roncsai hullottak egy tizenöt emeletes lakóházra – közölte a polgármester.
Előző éjjel az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban négy ember halt meg és mintegy húszan sebesültek meg.
Az ukrán hatóságok a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölték, hogy működésbe lépett az ukrán légvédelem, de az elfogott pilóta nélküli repülő szerkezetek roncsai lakóházakat rongáltak meg több kerületben.
Ukrajna több mint három és fél éve védekezik az orosz invázió ellen, s ezalatt Oroszország rendszeres támadja drónokkal, rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel az ukrán városokat.
(MTI)
ORFK: csaknem 8800-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 8758 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 24 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.
(MTI, Portfolio)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
