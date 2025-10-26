Hiába dolgozott az ukrán légvédelem, súlyos károkat okoztak az orosz drónok Kijevben az éjszaka folyamán

Október 25-ről 26-ra virradó éjjel az ukrán légvédelem a 101 indított orosz drónból 90-et megsemmisített, illetve elektronikai zavarás útján hatástalanított az ország északi, déli és keleti térsége felett.

Ennek ellenére az intenzív orosz támadás súlyos károkat okozott az ukrán fővárosban.



Kijevben 31 lakos, köztük hét gyermek sérült meg; három ember életét vesztette. Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint heten kerültek kórházba, köztük két gyermek.

Az állami hírügynökség, az Ukrinform szerint az Ukrán Légierő Parancsnokságának sajtószolgálata a Telegramon azt közölte: október 26-án, magyar idő szerint 08:00-kor 90 ellenséges, Shahed-, Gerány- és más típusú drónt lőttek le vagy zavartak meg. Öt csapásmérő drón négy helyszínen ért célba, és öt helyen jelentettek lezuhant eszközök roncsait.

Az orosz erők a támadás során összesen

101 csapásmérő drónt indítottak a Kurszk, Orjol, Brjanszk és Primorszko-Ahtarszk térségéből, valamint a megszállt Krímből;

ezek közül mintegy 60 Shahed típusú volt. A támadást a légierő, a légvédelmi rakétaerők, az elektronikai hadviselés eszközei, a pilóta nélküli rendszereket üzemeltető egységek és mobil tűzcsoportok közösen verték vissza.

Az Ukrajinszka Pravda szerint Kijevben négy helyszínen keletkeztek károk a Desznyanszkij, Obolonszkij és Darnickij kerületekben.

