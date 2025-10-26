Közölte a Demokrata Párt nagyágyúja: fontolgatja az indulást az elnöki pozícióért

Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó vasárnap a CBS News műsorában közölte, hogy a fontolgatja az indulást a 2028-as elnökválasztáson, demokrata jelöltként, azonban végső döntést csak a 2026-os félidős választások után fog hozni.

Kalifornia demokrata kormányzója, Gavin Newsom a CBS News Sunday Morning vasárnapi adásában azt mondta, hogy csak

a 2026-os félidős választások után határoz arról, indul-e 2028-ban az Egyesült Államok elnöki posztjáért.

"Várom, ki lép színre 2028-ban, és ki nő fel ahhoz a pillanathoz" – fogalmazott Newsom. Arra a kérdésre, hogy fontolóra vette-e a jelöltséget, így felelt:

Igen, hazudnék, ha mást mondanék.

Newsom az idei évben több lépéssel is tesztelte egy esetleges indulás fogadtatását, és pártjában is növelte a láthatóságát azzal, hogy számos ügyben nyíltan konfrontálódott a republikánus elnökkel, Donald Trumppal.

Newsom a demokraták azon törekvéseinek élére állt, amelyek keretében újrarajzolnák a választókerületi térképeket Kaliforniában, a republikánusok hasonló, texas-i döntését ellensúlyozva. Mindez a 2026-os választások felé vezető úton zajlik, amikor a két párt az Egyesült Államok Képviselőházának irányításáért küzd, ahol jelenleg szűk republikánus többség van. A kormányzó a Los Angelesbe irányuló katonai telepítésre vonatkozó Trump-tervvel szemben is fellépett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images