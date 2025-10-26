Kreml: tévesek a Putyin–Trump-találkozó lemondásáról szóló hírek

A Kreml szerint tévesek a Putyin–Trump-találkozó lemondásáról szóló hírek, de egy esetleges csúcshoz további előkészületek szükségesek.

Vasárnap a Kreml közölte,

hogy nem helytállóak azok az értesülések, amelyek Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett egyeztetésének lemondásáról szólnak.

Hangsúlyozták, hogy egy találkozó komoly előkészületeket igényel – jelentették az orosz hírügynökségek.

A RIA Novosztyi szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott: az elnökök nem pusztán a találkozás kedvéért ülnek össze, nem pazarolhatják az idejüket. Ezt nyíltan vállalják is.

Peszkov hozzátette, hogy ezért Szergej Lavrov orosz külügyminisztert és Marco Rubio amerikai külügyminisztert bízták meg a folyamat előkészítésével.

A folyamat bonyolult

– idézte Peszkovot a RIA Novosztyi.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images