Louvre-rablás: őrizetbe vettek két embert, egyikük elhagyni készült az országot

Két gyanúsítottat őrizetbe vett a francia rendőrség a párizsi Louvre-ban történt ékszerrablás ügyében.

A Le Parisien vasárnapi beszámolója szerint a hatóságok szombat este két embert fogtak el, akiket jelenleg kihallgatnak.

Egyikük épp elhagyni készült az országot; őt szombaton a Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le.

A másik gyanúsítottat még az este folyamán fogták el a Párizstól északra fekvő Seine-Saint-Denis-ben.

Szerda óta ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart. A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

