Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet
MTI
Vasárnap ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között.

A pakisztáni hadsereg közlése szerint az összecsapásokban legalább 25 szélsőséges és 5 pakisztáni katona vesztette életét.

A pakisztáni hadsereg sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezethez tartozó

szélsőségesek két nagyobb csoportja próbált két különböző helyen bejutni az északnyugat-pakisztáni Haibar-Pahtúnhva tartomány területére Afganisztán felől.

Jelenleg zárt ajtók mögötti tárgyalások folynak Pakisztán és az afganisztáni tálibok képviselői között Isztambulban a két ország közötti konfliktus rendezéséről.

A pakisztáni védelmi miniszter szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt a tárgyalások kudarca esetén. Az iszlámábádi vezetés vasárnap egyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a szélsőségesek beszivárgási kísérleteinek időpontja kétségeket vet fel az afgán átmeneti kormány szándékai tekintetében, ami a probléma rendezését illeti.

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, a két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen - köztük civilek - vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul pedig azt állítja, hogy az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet Pakisztán támogatását élvezi.

