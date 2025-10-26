  • Megjelenítés
Orosz víztározóra mért csapást Ukrajna: masszív mennyiségű víz indulhatott meg, evakuáltak néhány településen
Globál

Orosz víztározóra mért csapást Ukrajna: masszív mennyiségű víz indulhatott meg, evakuáltak néhány településen

Portfolio
Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a támadások hatására a jelentős mennyiségű víz törhetett át a gáton.

A Reuters beszámolója szerint Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy a megrongálódott gátat ért újabb találatok esetén árvízveszély alakulhat ki a környező településeken. A határ menti Sebekino és Bezljudovka egyes részein élőket arra kérte, hogy ideiglenes szállásra hagyják el otthonaikat.

Az X-en közzétett felvételeken az látszik, hogy a sorozatos ukrán támadások hatására a gát megrongálódott, aminek hatására

jelentős mennyiségű vizet kezdett átereszteni.

Belgorod megye Ukrajna keleti, Harkiv megyéjével határos, és a 2022-ben kirobbant, nagyszabású orosz–ukrán háború kezdete óta többször érte támadás ukrán részről. Kijev egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.

Ukrajna az elmúlt hetekben jelentős csapásokat mért az orosz energetikai infrastruktúrára, amelyek következtében az orosz finomítói kapacitás akár ötöde is kiesett.

Kapcsolódó cikkünk

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója
Globál
Közölte a Demokrata Párt nagyágyúja: fontolgatja az indulást az elnöki pozícióért
Pénzcentrum
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility