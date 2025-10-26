Orosz víztározóra mért csapást Ukrajna: masszív mennyiségű víz indulhatott meg, evakuáltak néhány településen

Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a támadások hatására a jelentős mennyiségű víz törhetett át a gáton.

A Reuters beszámolója szerint Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy a megrongálódott gátat ért újabb találatok esetén árvízveszély alakulhat ki a környező településeken. A határ menti Sebekino és Bezljudovka egyes részein élőket arra kérte, hogy ideiglenes szállásra hagyják el otthonaikat.

Over the weekend, Ukrainian forces repeatedly targeted the dam on Russia’s Belgorod Reservoir, and early this morning, the dam began to release a massive amount of water.Downstream, the flooding Siverskyi Donets River is reportedly threatening Russian logistics near Vovchansk. pic.twitter.com/TLEkR5kmfr https://t.co/TLEkR5kmfr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 26, 2025

Az X-en közzétett felvételeken az látszik, hogy a sorozatos ukrán támadások hatására a gát megrongálódott, aminek hatására

jelentős mennyiségű vizet kezdett átereszteni.

Belgorod megye Ukrajna keleti, Harkiv megyéjével határos, és a 2022-ben kirobbant, nagyszabású orosz–ukrán háború kezdete óta többször érte támadás ukrán részről. Kijev egyelőre nem kommentálta a fejleményeket.

Dam location highlighted via the @Deepstate_UA map pic.twitter.com/JaUgDeCVuo https://twitter.com/Deepstate_UA?ref_src=twsrc%5Etfw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 26, 2025

Ukrajna az elmúlt hetekben jelentős csapásokat mért az orosz energetikai infrastruktúrára, amelyek következtében az orosz finomítói kapacitás akár ötöde is kiesett.

