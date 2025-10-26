  • Megjelenítés
Oroszország elsöprő erejű válaszcsapást ígér, ha a belső területeit támadás éri
Globál

Oroszország elsöprő erejű válaszcsapást ígér, ha a belső területeit támadás éri

Portfolio
A Kreml szóvivője szerint az orosz fegyveres erők elsöprő erővel vágnának vissza, ha mélyen Oroszország területét érnék csapások.

Dmitrij Peszkov vasárnap közölte: ahogyan Vlagyimir Putyin fogalmazott, a válasz "elsöprő" lesz. Ezt az orosz állami televízió kremlinológus tudósítójának, Pavel Zarubinnak nyilatkozva mondta.

Putyin csütörtökön hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem hajol meg az Egyesült Államok vagy bármely más külföldi hatalom nyomása előtt.

Egyúttal figyelmeztetett: Oroszország "elsöprő" választ ad minden, az ország belső területei ellen irányuló katonai csapásra.

Vasárnap Putyin azt is közölte, hogy Oroszország sikeresen tesztelte a nukleáris meghajtású, nukleáris töltetet hordozni képes Burevesztnyik cirkálórakétát, amely Moszkva állítása szerint képes bármely védelmi rendszert kijátszani. Hozzátette, hogy a fegyver rendszeresítésének irányába lépnek tovább.

Kapcsolódó cikkünk

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Kreml: tévesek a Putyin–Trump-találkozó lemondásáról szóló hírek

Putyin bejelentette: lezárult a "legyőzhetetlen" szuperrakéta tesztelése, kezdődhet a telepítés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrajna-támadás-kijev-légvédelem-amerikai-orosz-ukrán-háború-agytröszt-rakéták
Globál
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility