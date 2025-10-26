Oroszország elsöprő erejű válaszcsapást ígér, ha a belső területeit támadás éri

Dmitrij Peszkov vasárnap közölte: ahogyan Vlagyimir Putyin fogalmazott, a válasz "elsöprő" lesz. Ezt az orosz állami televízió kremlinológus tudósítójának, Pavel Zarubinnak nyilatkozva mondta.
Putyin csütörtökön hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem hajol meg az Egyesült Államok vagy bármely más külföldi hatalom nyomása előtt.
Egyúttal figyelmeztetett: Oroszország "elsöprő" választ ad minden, az ország belső területei ellen irányuló katonai csapásra.
Vasárnap Putyin azt is közölte, hogy Oroszország sikeresen tesztelte a nukleáris meghajtású, nukleáris töltetet hordozni képes Burevesztnyik cirkálórakétát, amely Moszkva állítása szerint képes bármely védelmi rendszert kijátszani. Hozzátette, hogy a fegyver rendszeresítésének irányába lépnek tovább.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
