Putyin bejelentette: lezárult a "legyőzhetetlen" szuperrakéta tesztelése, kezdődhet a telepítés

Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke tájékoztatta Putyint, hogy a rakéta 14 000 kilométert tett meg, és körülbelül 15 órát töltött a levegőben.
Putyin korábban úgy fogalmazott, hogy a 9M730 Burevesztnyik – amelyet a NATO-ban SSC-X-9 Skyfall néven ismernek – a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben "legyőzhetetlen", szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal rendelkezik.
A vasárnap nyilvánosságra hozott tájékoztatás szerint Putyin terepszínű gyakorlóruhában arról tájékoztatta Geraszimovot, hogy a kulcsfontosságú tesztek lezárultak.
Utasította, hogy kezdjék meg a telepítést megelőző utolsó szakasz munkálatait.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
