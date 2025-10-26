Putyin bejelentette: lezárult a "legyőzhetetlen" szuperrakéta tesztelése, kezdődhet a telepítés

Oroszország tesztelte a 9M730 Burevesztnyik nukleáris meghajtású, nukleáris töltet hordozására képes robotrepülőgépet; a rakéta 14 000 kilométert repült mintegy 15 óra alatt – közölte Valerij Geraszimov Vlagyimir Putyinnal.

Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke tájékoztatta Putyint, hogy a rakéta 14 000 kilométert tett meg, és körülbelül 15 órát töltött a levegőben.

Putyin korábban úgy fogalmazott, hogy a 9M730 Burevesztnyik – amelyet a NATO-ban SSC-X-9 Skyfall néven ismernek – a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben "legyőzhetetlen", szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal rendelkezik.

A vasárnap nyilvánosságra hozott tájékoztatás szerint Putyin terepszínű gyakorlóruhában arról tájékoztatta Geraszimovot, hogy a kulcsfontosságú tesztek lezárultak.

Utasította, hogy kezdjék meg a telepítést megelőző utolsó szakasz munkálatait.

Forrás: Reuters

