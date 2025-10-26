Távozik két miniszter Magyarország szomszédjában

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy 21 éves roma fiatalt letartóztattak az ügyben, a roma közösség képviselői elítélték az esetet.

A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői.

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.

Az ülést követően Vojko Volk , a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója közölte: a tanács azonnal válaszlépéseket javasolt a helyzet felmérése és a biztonságérzet helyreállítása érdekében a városban. A legfontosabb javaslat, hogy a helyi rendőrkapitányság egyelőre más régiókból áthelyezett rendőrökkel bővítse állományát. A nemzetbiztonsági tanács azt is szeretné, ha szükség esetén bevethető lenne a rendőrség különleges egysége.

