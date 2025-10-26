Távozik két miniszter Magyarország szomszédjában

A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői.
Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.
A lemondó miniszterek közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.
A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.
Az ülést követően Vojko Volk , a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója közölte: a tanács azonnal válaszlépéseket javasolt a helyzet felmérése és a biztonságérzet helyreállítása érdekében a városban. A legfontosabb javaslat, hogy a helyi rendőrkapitányság egyelőre más régiókból áthelyezett rendőrökkel bővítse állományát. A nemzetbiztonsági tanács azt is szeretné, ha szükség esetén bevethető lenne a rendőrség különleges egysége.
Címlapkép forrása: Shutterstock
