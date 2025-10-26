  • Megjelenítés
Több tüntetőt lelőttek az elnökválasztás miatt forrongó afrikai országban
Globál

Több tüntetőt lelőttek az elnökválasztás miatt forrongó afrikai országban

Portfolio
Kamerun kereskedelmi fővárosában, Dualában vasárnap legalább négyen életüket vesztették az ellenzéki tüntetéseken leadott lövések miatt.

A hírt Issa Tchiroma elnökjelölt kampánya közölte.

Tchiroma a hosszú ideje hatalmon lévő Paul Biya államfő leváltására törekszik.

Az ellenzék azért hirdette meg a tiltakozásokat, hogy követelje az október 12-én tartott választás eredményeinek tiszteletben tartását, egy nappal azelőtt, hogy a hivatalos eredményeket nyilvánosságra hozzák.

A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az októberi elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.

Paul Biya, a 92 éves államfő, a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.

A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

