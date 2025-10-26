Több tüntetőt lelőttek az elnökválasztás miatt forrongó afrikai országban

Kamerun kereskedelmi fővárosában, Dualában vasárnap legalább négyen életüket vesztették az ellenzéki tüntetéseken leadott lövések miatt.

A hírt Issa Tchiroma elnökjelölt kampánya közölte.

Tchiroma a hosszú ideje hatalmon lévő Paul Biya államfő leváltására törekszik.

Az ellenzék azért hirdette meg a tiltakozásokat, hogy követelje az október 12-én tartott választás eredményeinek tiszteletben tartását, egy nappal azelőtt, hogy a hivatalos eredményeket nyilvánosságra hozzák.

A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az októberi elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.

Paul Biya, a 92 éves államfő, a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.

A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images