Több tüntetőt lelőttek az elnökválasztás miatt forrongó afrikai országban

A hírt Issa Tchiroma elnökjelölt kampánya közölte.
Tchiroma a hosszú ideje hatalmon lévő Paul Biya államfő leváltására törekszik.
Az ellenzék azért hirdette meg a tiltakozásokat, hogy követelje az október 12-én tartott választás eredményeinek tiszteletben tartását, egy nappal azelőtt, hogy a hivatalos eredményeket nyilvánosságra hozzák.
A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az októberi elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.
Paul Biya, a 92 éves államfő, a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.
A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Öt évig kellett várni erre: újra elindulnak a repülőjáratok Kína és India között
A Covid idején álltak le.
Hatalmas üzlet a gyógyszeriparban: európai óriás vásárolja fel az amerikai céget
12 milliárd dollárt fizet érte készpénzben.
Váratlan bejelentés a NATO keleti bástyájától, komoly lépést tesz a védelmi miniszter
Ennek nem fognak örülni a NATO ellenségei.
Ukrajna beismerte: betörtek az oroszok a kulcsfontosságú erődvárosba
Több száz orosz katonáról szólnak a hírek.
Meghiúsult a kínai útja, helyette Indiával egyeztet a német külügyminiszter
Már meg is van a német vezető új napirendje.
Távozik két miniszter Magyarország szomszédjában
Egy tragikus ügy miatt.
Vallottak a profik: ezt az 3 részvényt kell most venni!
Az egyikben különösen nagy a felértékelődési potenciál.
Felújítás kezdődik: forgalomkorlátozás jön holnaptól az M2-es autópályán
Nőni fog a menetidő a Magyar Közút szerint.
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod