Trump jelenlétében aláírták a tűzszüneti megállapodást
MTI
Thaiföld és Kambodzsa vezetői vasárnap Kuala Lumpurban aláírták a tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök jelenlétében, aki júliusban közvetített a két ország közötti ötnapos véres határvillongás leállítása érdekében.

A megállapodást röviddel azután írták alá, hogy Donald Trump megérkezett ázsiai körútja első állomására, Kuala Lumpurba, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójára.

A megállapodás a három hónappal korábbi tűzszünetet érvényesíti, amely Trump közreműködésével jött létre, aki telefonon felhívta a két ország akkori vezetőit, és felszólította őket az ellenségeskedések beszüntetésére, ha nem akarják kockáztatni az Egyesült Államokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat.

A megállapodást Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök, valamint Donald Trump látta el kézjegyével.

Kambodzsa és Thaiföld júliusban öt napon át állt harcban egymással a határon szárazföldi csapatok, tüzérség és a légierő bevetésével. A konfliktusban legkevesebb negyvenhárman haltak meg és több mint háromszázezer polgári személyt evakuáltak. A felek között a közös határ egyes szakaszai miatt volt nézetkülönbség.

A vasárnap aláírt megállapodás nem békeszerződés, csak a tűzszünetről rendelkezik.

A közvetítésben részt vevő Malajziának, az ASEAN soros elnökének miniszterelnöke, Mohamad Haszan közölte, hogy a megállapodás értelmében regionális megfigyelőket vonultatnak fel a vitatott határövezetekben. A két országnak ki kell vonnia a nehézfegyvereket az érintett övezetekből, és egy újabb szakaszban aknamentesíteniük kell a határvonalat – tette hozzá a külügyminiszter.

Kuala Lumpurból Trump Japánba és Dél-Koreába utazik tovább. Csütörtökön Dél-Koreában a tervek szerint találkozik Hszi Csing-pin kínai elnökkel, akivel a két ország közötti gazdasági vitáról tárgyal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

