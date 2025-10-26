Trump jelenlétében aláírták a tűzszüneti megállapodást

A megállapodást röviddel azután írták alá, hogy Donald Trump megérkezett ázsiai körútja első állomására, Kuala Lumpurba, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójára.
A megállapodás a három hónappal korábbi tűzszünetet érvényesíti, amely Trump közreműködésével jött létre, aki telefonon felhívta a két ország akkori vezetőit, és felszólította őket az ellenségeskedések beszüntetésére, ha nem akarják kockáztatni az Egyesült Államokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat.
A megállapodást Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök, valamint Donald Trump látta el kézjegyével.
Kambodzsa és Thaiföld júliusban öt napon át állt harcban egymással a határon szárazföldi csapatok, tüzérség és a légierő bevetésével. A konfliktusban legkevesebb negyvenhárman haltak meg és több mint háromszázezer polgári személyt evakuáltak. A felek között a közös határ egyes szakaszai miatt volt nézetkülönbség.
A vasárnap aláírt megállapodás nem békeszerződés, csak a tűzszünetről rendelkezik.
A közvetítésben részt vevő Malajziának, az ASEAN soros elnökének miniszterelnöke, Mohamad Haszan közölte, hogy a megállapodás értelmében regionális megfigyelőket vonultatnak fel a vitatott határövezetekben. A két országnak ki kell vonnia a nehézfegyvereket az érintett övezetekből, és egy újabb szakaszban aknamentesíteniük kell a határvonalat – tette hozzá a külügyminiszter.
Kuala Lumpurból Trump Japánba és Dél-Koreába utazik tovább. Csütörtökön Dél-Koreában a tervek szerint találkozik Hszi Csing-pin kínai elnökkel, akivel a két ország közötti gazdasági vitáról tárgyal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
