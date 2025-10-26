Újabb gyanús incidens a NATO-ország légterében, lezárták a főváros repterét

Litvánia ideiglenesen lezárta a vilniusi repülőteret, miután több, feltehetően héliumos léggömb lépett be az ország légterébe.

A döntésről a NATO-tagállam Nemzeti Válságkezelési Központja számolt be. A lépés oka az volt, hogy

több, előzetesen héliumos léggömbként azonosított tárgy belépett az ország légterébe.

Ez volt a héten a negyedik hasonló eset, pénteken és szombaton szintén le kellett zárni Vilnius repterét a légtérben észlelt gyanús objektumok miatt. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Fehéroroszország felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.

