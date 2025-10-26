  • Megjelenítés
Újabb gyanús incidens a NATO-ország légterében, lezárták a főváros repterét
Globál

Újabb gyanús incidens a NATO-ország légterében, lezárták a főváros repterét

Portfolio
Litvánia ideiglenesen lezárta a vilniusi repülőteret, miután több, feltehetően héliumos léggömb lépett be az ország légterébe.

A döntésről a NATO-tagállam Nemzeti Válságkezelési Központja számolt be. A lépés oka az volt, hogy

több, előzetesen héliumos léggömbként azonosított tárgy belépett az ország légterébe.

Ez volt a héten a negyedik hasonló eset, pénteken és szombaton szintén le kellett zárni Vilnius repterét a légtérben észlelt gyanús objektumok miatt. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Fehéroroszország felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.

Kapcsolódó cikkünk

Repteret kellett lezárni Európában: egyre-másra okoznak káoszt az elképesztő légi incidensek

Újranyitotta határátkelőit a balti ország

Újabb légi fenyegetés miatt kellett lezárni a balti ország reptereit - Ezúttal Oroszország szövetségese volt a ludas

Újabb NATO-tagország légterét sértették meg orosz vadászgépek!

A NATO egyik legerősebb állama kerek perec kijelentette: az ő légterükön biztos nem repül át Putyin útban Magyarországra

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrajna-támadás-kijev-légvédelem-amerikai-orosz-ukrán-háború-agytröszt-rakéták
Globál
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility