  • Megjelenítés
Ukrajna beismerte: betörtek az oroszok a kulcsfontosságú erődvárosba
Globál

Ukrajna beismerte: betörtek az oroszok a kulcsfontosságú erődvárosba

MTI
Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére - ismerte el vasárnap az ukrán vezérkar a Facebookon.

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel. Mindkét fél harci drónokat is bevet a "nagyfokú dinamikával és intenzitással" folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme - Szinte teljesen magukra maradtak az ukrán katonák

Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban.

Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk és Mirnohrad környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrajna-támadás-kijev-légvédelem-amerikai-orosz-ukrán-háború-agytröszt-rakéták
Globál
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility