Választott Elefántcsontpart, negyedik ciklusa jöhet a regnáló elnöknek

Jean‑Louis Billon ellenzéki kihívó elismerte vereségét az elefántcsontparti elnökválasztáson, miután az előzetes eredmények szerint az inkumbens Alassane Ouattara több településen jelentős előnyre tett szert.

Billon, a világ legnagyobb kakaótermelőjeként ismert afrikai ország korábbi kereskedelmi minisztere vasárnap közleményben jelentette be döntését, miután a részleges eredmények Alassane Ouattara egyértelmű fölényét jelezték több településen. A politikus a négy ellenzéki kihívó egyike volt a hivatalban lévő elnökkel szemben.

Ouattara, aki korábban a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgató-helyettese volt, negyedik elnöki ciklusára pályázik.

Billon megpróbálta megszerezni az ellenzéki PDCI támogatását, ám ez nem sikerült. A pártot Tidjane Thiam, a Credit Suisse korábbi vezérigazgatója vezeti, akit a szombatra kiírt választáson indulásra alkalmatlannak minősítettek.

"Az első eredmények a hivatalban lévő elnököt, Alassane Ouattarát hozzák ki győztesnek ezen az elnökválasztáson" – áll a közleményben. Billon egyúttal gratulált a 83 éves Ouattarának. A voksolás komolyabb fennakadások nélkül zajlott. Az előzetes, még nem végleges eredmények öt napon belül várhatók.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images