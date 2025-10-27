Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait

Donald Trump amerikai elnök bő egy hete jelentette be, hogy parancsot adott a CIA-nak arra, hogy kezdjen különleges műveletet Venezuela területén, Caracas ezt a nyilvános beismerést amatőr hibának titulálta.

Tengap Delcy Rodríguez, Venezuela alelnöke bejelentette:

a venezuelai hatóságok elfogtak egy zsoldosbrigádot, akik a CIA-hoz köthető tevékenységet végeztek.

Rodríguez az elfogás körülményeiről semmit nem közölt, csak annyit mondott, hogy az állítólagos ügynökök „hamiszászlós hadműveletet” szerveztek Venezuela területén, amely „megalapozott volna egy teljeskörű katonai összecsapást” az USA és a latin-amerikai ország közt.

Caracas állítására semmilyen bizonyíték nincs – nem lelhető fel hiteles, független forrásból származó információ arról, hogy fegyvereseket, amerikaiakat vagy bárkit, aki egyáltalán gyaníthatóan a Fehér Háznak dolgozott, elfogtak volna Venezuelában. Nem kizárt, hogy az állampárt csak a helyi lakosság kedélyeit akarja nyugtatni a nagy bejelentéssel.

