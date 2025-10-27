  • Megjelenítés
Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait
Globál

Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait

Portfolio
Venezuela vezetése azt állítja, hogy elfogtak egy CIA-hoz köthető zsoldosbrigádot az ország területén – írta meg a Newsweek.

Donald Trump amerikai elnök bő egy hete jelentette be, hogy parancsot adott a CIA-nak arra, hogy kezdjen különleges műveletet Venezuela területén, Caracas ezt a nyilvános beismerést amatőr hibának titulálta.

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás

Tengap Delcy Rodríguez, Venezuela alelnöke bejelentette:

a venezuelai hatóságok elfogtak egy zsoldosbrigádot, akik a CIA-hoz köthető tevékenységet végeztek.

Rodríguez az elfogás körülményeiről semmit nem közölt, csak annyit mondott, hogy az állítólagos ügynökök „hamiszászlós hadműveletet” szerveztek Venezuela területén, amely „megalapozott volna egy teljeskörű katonai összecsapást” az USA és a latin-amerikai ország közt.

Caracas állítására semmilyen bizonyíték nincs – nem lelhető fel hiteles, független forrásból származó információ arról, hogy fegyvereseket, amerikaiakat vagy bárkit, aki egyáltalán gyaníthatóan a Fehér Háznak dolgozott, elfogtak volna Venezuelában. Nem kizárt, hogy az állampárt csak a helyi lakosság kedélyeit akarja nyugtatni a nagy bejelentéssel.

Kapcsolódó cikkünk

Tarek Saab: napnál is világosabb, hogy Trump háborúra készül - Bármelyik pillanatban támadhat Amerika

Trump már tényleg nem viccel: útnak indult a repülőgép-hordozó – Ebből komoly háború lehet

Trump állítólag már döntött: bukni fog az oroszbarát diktátor – Hamarosan indulhat a katonai csapás

Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

Címlapkép forrása: Carolina Cabral/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Ukrajna orosz-ukrán háború seababy drón szbu
Globál
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility