Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait

Donald Trump amerikai elnök bő egy hete jelentette be, hogy parancsot adott a CIA-nak arra, hogy kezdjen különleges műveletet Venezuela területén, Caracas ezt a nyilvános beismerést amatőr hibának titulálta.
Tengap Delcy Rodríguez, Venezuela alelnöke bejelentette:
a venezuelai hatóságok elfogtak egy zsoldosbrigádot, akik a CIA-hoz köthető tevékenységet végeztek.
Rodríguez az elfogás körülményeiről semmit nem közölt, csak annyit mondott, hogy az állítólagos ügynökök „hamiszászlós hadműveletet” szerveztek Venezuela területén, amely „megalapozott volna egy teljeskörű katonai összecsapást” az USA és a latin-amerikai ország közt.
Caracas állítására semmilyen bizonyíték nincs – nem lelhető fel hiteles, független forrásból származó információ arról, hogy fegyvereseket, amerikaiakat vagy bárkit, aki egyáltalán gyaníthatóan a Fehér Háznak dolgozott, elfogtak volna Venezuelában. Nem kizárt, hogy az állampárt csak a helyi lakosság kedélyeit akarja nyugtatni a nagy bejelentéssel.
Címlapkép forrása: Carolina Cabral/Getty Images
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés
Akár 150 svéd vadászgéppel is gazdagodhat az ukrán légierő.
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget
Nagyon fogynak a Ka-52-esek.
Az USA és a befektetők is ünneplik a láncfűrészes elnök győzelmét
Komoly reakciókat váltott ki az elnök óriási választási győzelme.
Kúriai döntés söpörte el a fizetős parkolást: fellélegezhetnek a lakosok
A megsemmisítés november 30-án lép hatályba.
Választást nyert a világ legidősebb elnöke – Csaknem 100 éves koráig maradhat hatalomban
A java még hátravan – mondta.
Tarek Saab: napnál is világosabb, hogy Trump háborúra készül - Bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Venezuela kész háborúba menni.
Itt van most a nagy pénz: a profik szerint ez az 5 részvény nagyot robbanhat!
Izgalmas lehetőségeket mutatunk.
Megjelent a közalkalmazottak otthontámogatásáról szóló jogszabálytervezet
A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből kiderül, hogy kik, mikortól, milyen feltételekkel kaphatják meg a legfeljebb évi nettó 1 millió forint összegű lakáscélú támogat
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod