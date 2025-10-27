Bemutatták az oroszok az új csodafegyvert, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül

Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

"Nem helyes, hogy (Vlagyimir) Putyin erről beszélt. Inkább az ukrajnai háborút kellett volna lezárnia" - jelentette ki hétfőn az amerikai elnök újságíróknak repülőgépén, amely Kuala Lumpurból Tokióba, ázsiai körútjának második állomására tartott.

"Ez egy egyedülálló fejlesztés, amilyennel senki más nem rendelkezik a világon" - dicsérte a rakétát vasárnap az orosz elnök, aki szerint a Burevesztnyik (oroszul Viharmadár) típusú fegyvernek "korlátlan a hatótávolsága".

Érdemes megjegyezni, hogy Oroszország a legtöbb modern fegyverét egyedülálló csodaként tárja a világ elé, addig ugyanakkor nem lehet túl sok hitelt adni a jelentéseknek, amíg az eszköz bevetésre nem kerül.

Az amerikai elnök már korábban is reagált arra, hogy Oroszország kifejlesztett egy ilyen rakétát:

(Az oroszok) tudják, hogy a világ legjobb atom-tengeralattjárója a partjaik (Oroszország) közelében tartózkodik.

