Katasztrofális a helyzet az ukrán erődvárosban - Több száz orosz törte át a védelmet

Mintegy 200 orosz katona hatolt be a donyecki régióban található Pokrovszk városába - jelentette az ukrán vezérkar október 26-án.

Az orosz csapatok kis gyalogsági alakulatokban szivárogtak be az ukrán állásokba, és így halmoztak fel mintegy 200 katonát a városon belül. Kijev szerint az oroszoknak még nem sikerült megszilárdítaniuk a pozícióikat, de "rendkívül dinamikus és intenzív" harcokról érkeznek jelentések. Az ukrán erők állítólag "átfogó intézkedésekkel" próbálják stabilizálni a helyzetet.

Egyes beszámolók szerint a harcok már elérték a vasútállomást is, ami Pokrovszk közepén helyezkedik el.

A városban állomásozó ukrán légideszantosok elismerték, hogy az orosz katonák elérték a vasútvonalat, de állításuk szerint sikerült visszaszorítani őket.

Orosz katonák korábban is behatoltak Pokrovszkba, bár kisebb mértékben. Júliusban, a nyári offenzíva során orosz csapatok bejutottak a város délnyugati részébe, de az ukrán erők visszaverték ezt a betörést.

