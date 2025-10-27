Kiszúrták a drónok az oroszok sok milliós légvédelmi rendszerét - Az eredmény borítékolható volt

Az ukrán "Fekete Erdő" dandár egy meg nem nevezett helyszínen mérte a csapást a célpontra. A dandár videófelvételt is közzétett a műveletről, amin látszódik, hogy a légvédelmi rendszer egyik 9A317M TELAR (kombinált rakétaindító és lokátor) járművét kapja telibe egy drón. A videón egyébként jól látható, hogy a rendszer éppen nem "dolgozott", a rakéták vetőcsövei harckész állapotban ugyanis függőlegesen állnak.

Поражение российского ЗРК "Бук" дроном-камикадзе бригады ВСУ "Чорний ліс".Defeat of the Russian Buk air defense system by a kamikaze drone from the Ukrainian Armed Forces' Black Forest Brigade. pic.twitter.com/vrCbeqyOIX https://t.co/vrCbeqyOIX — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) October 26, 2025

A Buk egy önjáró, közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszer, amelyet először a Szovjetunió fejlesztett ki az 1970-es években. Az azóta eltelt évtizedekben a Szovjetunió, majd Oroszország több továbbfejlesztett változatot is hadrendbe állított, az M3 a legmodernebb variáns.

A Buk-M3-at, becenevén Vikinget az orosz Almaz-Antey védelmi vállalat gyártja, és állítólag egyszerre akár 36 célpontot is képes követni és támadni.

A rendszert repülőgépek, helikopterek, cirkálórakéták és drónok elleni védelemre tervezték.

A Buk rendszer 2014-ben vált hírhedtté világszerte, amikor valószínűleg egy ilyen fegyverrel lelőtték a Malaysia Airlines MH17-es járatát.

Címlapkép: a Buk M3 légvédelmi rendszer 9A317M TELAR komponense az Armija 2021 kiállításon. A címlapkép illusztráció, forrása: Kirill Borisenko via Wikimedia Commons