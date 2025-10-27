Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin

Zelenszkij úgy nyilatkozott, tábornokai tájékoztatták erről a számról.
Az ukrán elnök egyúttal elutasította azokat az állításokat, melyek szerint az orosz erők előrenyomultak Ukrajnában. Zelenszkij elmondta, kifejtette Donald Trump amerikai elnöknek is, hogy ezek az állítások hamisak, és az amerikai hírszerzés is azt állítja, hogy jelenleg senkinek nincsenek szerzeményei a csatatereken.
Ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva az államfő arról is beszélt, Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal dicsekedett szövetségeseinek, hogy október 15-ére elfoglalják a teljes Donbaszt, erre azonban nem került sor.
Oroszország nem képes erre. Nincs elég embere. Erős hadosztályai megsemmisültek. Ma a csatatéren többnyire ott állunk, ahol az elmúlt 2-3 hónapban álltunk
– mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint Trump Oroszországra kivetett olajszankciói ugyan változást hoznak, de Putyin ettől még nem fog engedni, ehhez nagyobb nyomásgyakorlásra lenne szükség, például arra, hogy Washington nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon át Kijevnek. Zelenszkij szerint a Tomahawkokat Ukrajnának nem kell feltétlenül használnia is, már ezek átadása is nyomásgyakorlás lenne Putyinra.
A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó kapcsán Zelenszkij azt mondta, tudomása szerint a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti előzetes megbeszélés nem volt pozitív.
Ez a harmadik vagy negyedik alkalom volt, hogy Putyin és emberei elutasították azt, amit Trump mondott
– fogalmazott Zelenszkij.
Hozzátette, az amerikai elnök „nagyon rossz reakciókat” kapott Oroszország részéről az olajszankciókra, például Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök háborús kommentárjait, vagy az orosz média Trump-ellenes retorikáját.
Címlapkép forrása: Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images
