  • Megjelenítés
Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin
Globál

Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Axios portálnak úgy nyilatkozott, az oroszok csak 2025-ben 346 ezer katonát vesztettek halottakban és súlyos sebesültekben, ami csaknem annyi veszteség, mint ahány katonát mozgósítottak ugyanebben az időszakban.

Zelenszkij úgy nyilatkozott, tábornokai tájékoztatták erről a számról.

Az ukrán elnök egyúttal elutasította azokat az állításokat, melyek szerint az orosz erők előrenyomultak Ukrajnában. Zelenszkij elmondta, kifejtette Donald Trump amerikai elnöknek is, hogy ezek az állítások hamisak, és az amerikai hírszerzés is azt állítja, hogy jelenleg senkinek nincsenek szerzeményei a csatatereken.

Ukrán hírszerzési forrásokra hivatkozva az államfő arról is beszélt, Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal dicsekedett szövetségeseinek, hogy október 15-ére elfoglalják a teljes Donbaszt, erre azonban nem került sor.

Oroszország nem képes erre. Nincs elég embere. Erős hadosztályai megsemmisültek. Ma a csatatéren többnyire ott állunk, ahol az elmúlt 2-3 hónapban álltunk

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Trump Oroszországra kivetett olajszankciói ugyan változást hoznak, de Putyin ettől még nem fog engedni, ehhez nagyobb nyomásgyakorlásra lenne szükség, például arra, hogy Washington nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon át Kijevnek. Zelenszkij szerint a Tomahawkokat Ukrajnának nem kell feltétlenül használnia is, már ezek átadása is nyomásgyakorlás lenne Putyinra.

A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó kapcsán Zelenszkij azt mondta, tudomása szerint a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti előzetes megbeszélés nem volt pozitív.

Ez a harmadik vagy negyedik alkalom volt, hogy Putyin és emberei elutasították azt, amit Trump mondott

– fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette, az amerikai elnök „nagyon rossz reakciókat” kapott Oroszország részéről az olajszankciókra, például Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök háborús kommentárjait, vagy az orosz média Trump-ellenes retorikáját.

Címlapkép forrása: Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna orosz-ukrán háború seababy drón szbu
Globál
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility