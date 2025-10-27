  • Megjelenítés
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget

Lezuhant az orosz haderő Ka-52-es harci helikoptere – a veszteségről nem Ukrajna, hanem Fighterbomber nevű, orosz légierőhöz kapcsolódó Telegram-fiók számolt be.

Az orosz légierő tisztje által üzemeltetett fiók egy fekete-fehér képet rakott ki a Ka-52-esről, majd annak pilótáinak „örök repülést” kívánt.

Ez azt jelenti, a gép lezuhant, a pilóták nem élték túl az incidenst.

A gépet jó eséllyel lelőtték, ennek körülményei nem ismertek, ukrán oldalról még nem jelentették a hírt.

A háborús veszteségeket dokumentáló Oryx blog szerint az orosz haderő eddig 65 Ka-52-est vesztett az invázió során. A Mi-28-as mellett ez az orosz légierő legmodernebb hadrendben lévő, sorozatgyártott harci helikoptere.

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

