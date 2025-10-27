  • Megjelenítés
Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek
Globál

Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek

Portfolio
Egy nagymintás, aktivitásmérő adatokon alapuló kutatás szerint a férfiaknak közel kétszer annyit kell mozogniuk, mint a nőknek, hogy ugyanakkora mértékben csökkentsék a koszorúér-betegség kockázatát - közölte a The Guardian.

A kutatók több mint 80 ezer ember fizikai aktivitási adatait elemezték. Azt találták, hogy azoknál a nőknél, akik hetente 250 percet mozogtak, 30%-kal csökkent a szívbetegség kockázata. Ugyanehhez a hatáshoz a férfiaknak heti 530 perc, vagyis közel kilenc óra testmozgás kellett.

Az eredmények megerősítik a korábbi megfigyeléseket:

a nők ugyanannyi mozgásból átlagosan több előnyt merítenek, miközben kevesebbet mozognak, és ritkábban teljesítik az ajánlott célokat.

Az NHS irányelvei szerint a 16–64 éves nőknek és férfiaknak hetente legalább 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc erőteljes testmozgást kellene végezniük, kiegészítve legalább heti két alkalommal izomerősítő gyakorlatokkal.

A mostani kutatás a nemek szerinti, személyre szabott tanácsadás szükségességét hangsúlyozza. Kiemeli, hogy

a nők már mérsékelt mennyiségű mozgással is jelentős egészségügyi hasznot érhetnek el.

Világszerte minden harmadik nő szív- és érrendszeri betegségben hal meg. A szerzők a Nature Cardiovascular Research folyóiratban így fogalmaznak:

A férfiakhoz képest a nők feleannyi mozgásidővel érnek el azonos egészségügyi előnyöket.

Hozzáteszik: "Eredményeink ösztönözhetik a nőket a rendszeres fizikai aktivitásra."

A kínai Hsziameni Egyetemről Dr. Jiajin Chen és munkatársai a UK Biobank program középkorú önkénteseinek aktivitásmérő adatait elemezték. Elsőként több mint 80 ezer olyan résztvevőt vizsgáltak, akiknél nem állt fenn koszorúér-betegség. Ebben a csoportban azoknál a nőknél, akik elérték a heti 150 perces mozgási célt, nyolcéves követés alatt 22%-kal alacsonyabb volt a szívbetegség kockázata azokhoz képest, akik nem érték el ezt a szintet. A férfiaknál a kockázatcsökkenés 17% volt.

További elemzésük szerint

a nők heti 250 perc mozgással 30%-kal mérsékelhették a koszorúér-betegség kockázatát, míg a férfiak ugyanezt az előnyt csak heti 530 perc aktivitásnál érték el.

Egy másik szembetűnő eredmény több mint ötezer, már koszorúér-betegségben szenvedő férfi és nő adataiból származott: a heti mozgási célt teljesítő nők körében a követési időszak alatti halálozási kockázat nagyjából a harmada volt a hasonlóan aktív férfiakénak.

Yan Wang professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy mindkét nem jelentős kardiovaszkuláris előnyökre tehet szert a fizikai aktivitással, és mindenkinek – nemtől függetlenül – a rendszeres mozgást ajánlotta.

Egyelőre nem világos, mi magyarázza, hogy a nők miért profitálnak jobban a testmozgásból. Lehetséges okként a nemi hormonokat, az izomrosttípusok közti különbségeket és a cukor energiatermelés célú lebontásának eltéréseit említik a szakértők.

Kapcsolódó cikkünk

Influenzások, figyelem: fontos üzenetet küldött a hatóság

Tombolnak a légúti fertőzések – Íme az október közepi adatok

Váratlan felfedezést tettek a Covid-vakcinákról, nagyszabású vizsgálat készül

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna orosz-ukrán háború seababy drón szbu
Globál
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility