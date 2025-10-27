Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek

A kutatók több mint 80 ezer ember fizikai aktivitási adatait elemezték. Azt találták, hogy azoknál a nőknél, akik hetente 250 percet mozogtak, 30%-kal csökkent a szívbetegség kockázata. Ugyanehhez a hatáshoz a férfiaknak heti 530 perc, vagyis közel kilenc óra testmozgás kellett.

Az eredmények megerősítik a korábbi megfigyeléseket:

a nők ugyanannyi mozgásból átlagosan több előnyt merítenek, miközben kevesebbet mozognak, és ritkábban teljesítik az ajánlott célokat.

Az NHS irányelvei szerint a 16–64 éves nőknek és férfiaknak hetente legalább 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc erőteljes testmozgást kellene végezniük, kiegészítve legalább heti két alkalommal izomerősítő gyakorlatokkal.

A mostani kutatás a nemek szerinti, személyre szabott tanácsadás szükségességét hangsúlyozza. Kiemeli, hogy

a nők már mérsékelt mennyiségű mozgással is jelentős egészségügyi hasznot érhetnek el.

Világszerte minden harmadik nő szív- és érrendszeri betegségben hal meg. A szerzők a Nature Cardiovascular Research folyóiratban így fogalmaznak:

A férfiakhoz képest a nők feleannyi mozgásidővel érnek el azonos egészségügyi előnyöket.

Hozzáteszik: "Eredményeink ösztönözhetik a nőket a rendszeres fizikai aktivitásra."

A kínai Hsziameni Egyetemről Dr. Jiajin Chen és munkatársai a UK Biobank program középkorú önkénteseinek aktivitásmérő adatait elemezték. Elsőként több mint 80 ezer olyan résztvevőt vizsgáltak, akiknél nem állt fenn koszorúér-betegség. Ebben a csoportban azoknál a nőknél, akik elérték a heti 150 perces mozgási célt, nyolcéves követés alatt 22%-kal alacsonyabb volt a szívbetegség kockázata azokhoz képest, akik nem érték el ezt a szintet. A férfiaknál a kockázatcsökkenés 17% volt.

További elemzésük szerint

a nők heti 250 perc mozgással 30%-kal mérsékelhették a koszorúér-betegség kockázatát, míg a férfiak ugyanezt az előnyt csak heti 530 perc aktivitásnál érték el.

Egy másik szembetűnő eredmény több mint ötezer, már koszorúér-betegségben szenvedő férfi és nő adataiból származott: a heti mozgási célt teljesítő nők körében a követési időszak alatti halálozási kockázat nagyjából a harmada volt a hasonlóan aktív férfiakénak.

Yan Wang professzor, a tanulmány egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy mindkét nem jelentős kardiovaszkuláris előnyökre tehet szert a fizikai aktivitással, és mindenkinek – nemtől függetlenül – a rendszeres mozgást ajánlotta.

Egyelőre nem világos, mi magyarázza, hogy a nők miért profitálnak jobban a testmozgásból. Lehetséges okként a nemi hormonokat, az izomrosttípusok közti különbségeket és a cukor energiatermelés célú lebontásának eltéréseit említik a szakértők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images