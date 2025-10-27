Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában, XIV. Leó pápánál történt audienciája után adott interjút a közszolgálati televíziónak, ahol a Budapestre tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóról is kérdezték.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett csúcstalálkozója ugyan késik, de meg fogják tartani.

A békecsúcs az van, az egy szándék, amit a két egymással tárgyaló fél kölcsönösen kinyilvánított. A budapesti csúcs az lesz. Ami késik, az jön

– fogalmazott a miniszterelnök.

A gázai háborút illetően az egyiptomi Sarm es-Sejkben megrendezett nemzetközi találkozóra utalva Orbán Viktor azt mondta, akár két-három nap alatt tető alá hozhatják a békét, illetve a megállapodást Budapesten.

Hogy mikor következik be, azt senki sem tudja, hiszen a tárgyalódelegációk folyamatosan tárgyalnak egymással

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy továbbra is úgy van, hogy Budapesten történik-e majd az aláírás, Orbán Viktor azt felelte:

Bejelentették. Ezt vegyék ténynek.

Az orosz kőolajra kivetett szankciók kapcsán a miniszterelnök leszögezte,

Magyarországnak a végsőkig kell harcolnia, hogy hozzáférjen az orosz kőolajhoz és földgázhoz.

Amennyiben ugyanis nem férne hozzá, Magyarországon nyersanyaghiány alakulna ki, az árak pedig felmennének. Ezért szerinte minden magyar háztartás elemi érdeke, hogy jöjjenek az orosz energiahordozók.

