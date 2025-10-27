Moszkva titokban hagyott egy fontos részletet az új „csodafegyver” tesztjéről, de a norvég hírszerzés megszerezte az információt

Meg tudjuk erősíteni, hogy Oroszország a nagy hatótávolságú Skyfall (Burevesztnyik) manőverező robotrepülőgép tesztindítását Novaja Zemljáról hajtotta végre
– közölte Nils Andreas ellentengernagy, a norvég hírszerzési szolgálat vezetője a Reuters hírügynökségnek e-mailen eljuttatott üzenetében.
A Burevesztnyik NATO-jelzése SSC-X-9 Skyfall.
Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap jelentette be, hogy sikeresen tesztelték a Burevesztnyik (Viharmadár) hiperszonikus, manőverező, pilóta nélküli repülőgépet, amely 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, de nem említette a nukleáris robbanófej hordozására képes eszköz indítási helyét.
