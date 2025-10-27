Nagyon nem szeretné Erdogan, hogy elinduljon a választásokon legfőbb ellenfele - Újabb vádakat hoztak fel Isztambul polgármestere ellen

A Recep Tayyip Erdogan elnök legfőbb ellenlábasaként számon tartott Imamoglut március óta korrupciós vádak miatt tartják börtönben, júliusban pedig az isztambuli főügyész megsértése és megfenyegetése miatt újabb börtönbüntetést szabtak ki rá.
Az Anadolu hírügynökség közlése szerint most azzal is megvádolta a bíróság, hogy
elnökjelöltségéhez megvesztegetéssel gyűjtött pénzt, és kémkedett, hogy nemzetközi támogatást szerezzen.
A bíróság állításait Imamoglu a hétvégén előbb a börtönből kiadott nyilatkozatában, majd a bíróságon is tagadta.
Ilyen rágalmazást, hazugságot és összeesküvést még az ördög sem tudna kitalálni!
- írta az X közösségi médián. "Szavakkal leírhatatlan, szégyenletes tisztességtelenséggel állunk szemben" - tette hozzá.
A hírügynökség szerint az újabb letartóztatási parancsot Imamoglu és két további személy, köztük Merdan Yanardag, a Tele1 hírtévé főszerkesztője ellen vasárnap éjszaka adta ki a bíróság.
A kormányt bíráló Tele1 csatorna irányítását pénteken kémkedés vádja miatt állami kézbe vették.
Imamoglu, valamint ellenzéki pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) több száz tagja és vezetője ellen hoztak fel korrupcióval kapcsolatos vádakat, amelyeket a párt politikailag motiváltnak tart, és antidemokratikus eljárásnak nevez. A CHP szerint a háttérben a kormány kísérlete áll Erdogan ellenzékének meggyengítésére.
Címlapkép: Ekrem Imamoglu beszédet mond a főleg kurdok lakta Diyarbakir városában 2025 márciusában. A címlapkép illusztráció, forrása: Mehmet Masum Suer/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
