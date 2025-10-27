Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég Svédországban járt, ahol Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel szándéknyilatkozatot írtak alá akár 150 darab Gripen vadászgép megvásárlásáról.
Johansson Saab-vezér szerint egy 100–150 gépes ukrajnai megrendelés megduplázná a cég jelenlegi kapacitásigényét. A cég már beruházott abba, hogy Brazíliában évente mintegy 20–30 repülőgépet tudjon előállítani.
Háború idején ez nem egyszerű, de nagyszerű lenne, ha legalább az összeszerelésre és a tesztekre, esetleg részgyártásra is kapacitást hozhatnánk létre Ukrajnában
– mondta.
Hozzátette: a vállalat bővíteni tervezi a gyártókapacitását Brazíliában, és lehetséges bővítéseket mérlegel Kanadában, valamint más európai országokban is.
Ukrajna már kapott több amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépet, a Gripen azonban jobban illeszkedik Kijev igényeihez: az orosz fenyegetéssel szembeni fellépésre tervezték, közutakon is képes fel- és leszállni, karbantartási igénye alacsonyabb, üzemeltetése pedig rugalmasabb amerikai megfelelőjénél.
Ukrajnába az első Gripen-szállítások várhatóan jövőre indulnak, a finanszírozás azonban még nincs véglegesítve. A svéd kormányfő már tárgyalt EU-s vezetőkkel a kérdésről.
Címlapkép forrása: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese
Andrej Babišt kormányalakítással bízta meg Petr Pavel államfő.
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
A magyar miniszterelnök személyesen akarja jobb belátásra bírni az USA vezetőjét.
Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak
Újabb otthontámogatás jelenik meg hamarosan.
Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál
A fejlődés kulcsa a kombinált finanszírozás.
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Minderről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter nyilatkozott.
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon
Most még el lehet menteni az adatokat.
Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek
Jelentősek a fennakadások.
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok
Kitart a szerencse.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod