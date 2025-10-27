  • Megjelenítés
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés

Micael Johansson, a svéd Saab hadiipari vállalat vezetője a Financial Times-nak úgy nyilatkozott, a cég Gripen-összeszerelő üzemet nyithat Ukrajnában egy Ukrajna és Svédország között létrejött védelmi megállapodás részeként.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég Svédországban járt, ahol Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel szándéknyilatkozatot írtak alá akár 150 darab Gripen vadászgép megvásárlásáról.

Johansson Saab-vezér szerint egy 100–150 gépes ukrajnai megrendelés megduplázná a cég jelenlegi kapacitásigényét. A cég már beruházott abba, hogy Brazíliában évente mintegy 20–30 repülőgépet tudjon előállítani.

Háború idején ez nem egyszerű, de nagyszerű lenne, ha legalább az összeszerelésre és a tesztekre, esetleg részgyártásra is kapacitást hozhatnánk létre Ukrajnában

– mondta.

Hozzátette: a vállalat bővíteni tervezi a gyártókapacitását Brazíliában, és lehetséges bővítéseket mérlegel Kanadában, valamint más európai országokban is.

Ukrajna már kapott több amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépet, a Gripen azonban jobban illeszkedik Kijev igényeihez: az orosz fenyegetéssel szembeni fellépésre tervezték, közutakon is képes fel- és leszállni, karbantartási igénye alacsonyabb, üzemeltetése pedig rugalmasabb amerikai megfelelőjénél.

Ukrajnába az első Gripen-szállítások várhatóan jövőre indulnak, a finanszírozás azonban még nincs véglegesítve. A svéd kormányfő már tárgyalt EU-s vezetőkkel a kérdésről.

Címlapkép forrása: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

