Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég Svédországban járt, ahol Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel szándéknyilatkozatot írtak alá akár 150 darab Gripen vadászgép megvásárlásáról.

Johansson Saab-vezér szerint egy 100–150 gépes ukrajnai megrendelés megduplázná a cég jelenlegi kapacitásigényét. A cég már beruházott abba, hogy Brazíliában évente mintegy 20–30 repülőgépet tudjon előállítani.

Háború idején ez nem egyszerű, de nagyszerű lenne, ha legalább az összeszerelésre és a tesztekre, esetleg részgyártásra is kapacitást hozhatnánk létre Ukrajnában

– mondta.

Hozzátette: a vállalat bővíteni tervezi a gyártókapacitását Brazíliában, és lehetséges bővítéseket mérlegel Kanadában, valamint más európai országokban is.

Ukrajna már kapott több amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépet, a Gripen azonban jobban illeszkedik Kijev igényeihez: az orosz fenyegetéssel szembeni fellépésre tervezték, közutakon is képes fel- és leszállni, karbantartási igénye alacsonyabb, üzemeltetése pedig rugalmasabb amerikai megfelelőjénél.

Ukrajnába az első Gripen-szállítások várhatóan jövőre indulnak, a finanszírozás azonban még nincs véglegesítve. A svéd kormányfő már tárgyalt EU-s vezetőkkel a kérdésről.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 22. Zöld utat kaptak a Gripenek: tucatjával jelenhetnek meg Ukrajna egén

Címlapkép forrása: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images