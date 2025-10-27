  • Megjelenítés
Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni
Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni

Oroszország elfoglalta Krasznoarmejszk, vagyis a közép-donyecki Pokrovszk városának nagy részét – jelentette be ma délelőtt Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” nevű orosz szervezet vezetője.

Pusilin a Rosszija 24 tévécsatornán számolt be a frontvonal helyzetéről: állítása szerint

„nagyrészt” oroszok irányítják már Pokrovszkot, melyet majdnem teljesen be is kerítettek.

Állítása szerint Dobropilja térségébe az ukránok jelentős erősítést vontak össze, innen próbálják megtörni Pokrovszk ostromát, de elmondása szerint ezek a műveletek sikertelenek.

Ukrán térképek alapján Pusilin állítása nem hitelesíthető. A LiveUAMap szerint az oroszok a település déli, délnyugati részében valóban előretörtek, a városközpont, északi és keleti szekció viszont ukrán ellenőrzés alatt áll. A Deepstate térképe ennél egy kicsit borúlátóbb: elemzésük szerint Pokrovszk déli, nyugati része jelenleg „vitatott” terület – vagyis orosz és ukrán csapatok harcolnak az utcákon a térség ellenőrzéséért, az ukrán erők már csak északon, északnyugaton tartják stabilan állásaikat.

Pokrovszk Donyeck megye egyik legfontosabb városa: logisztikai csomópont, melynek ellenőrzésével fontos vasútvonalak, főútvonalak kerülnek a győztes fél irányítása alá.

