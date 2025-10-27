Sosem látott erősségű hurrikán készül letarolni Jamaicát: a legmagasabb erősségűvé fejlődött a pusztító vihar

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont 5-ös kategóriájúvá minősítette a Melissa hurrikánt, amely Jamaica partjai felé tart a Karib-térségben. Az előrejelzések szerint a vihar az eddigi legerősebb hurrikán lehet a szigetország történetében és példátlan erejű károkat okozhat a területen.

Hétfőn a Melissa névre keresztelt hurrikán heves széllökésekkel érte el Jamaicát, a hatóságok pedig a legmagasabb, 5-ös kategóriába sorolták a vihart. A hurrikán tartósan 265 kilométer per óránál is erősebb szeleket produkál, és

a mérések kezdete óta a legerősebb vihar lehet, amely a karibi szigetet sújthatja.

A vihar várható útvonalába Kuba, a Kelet-Bahama-szigetek, valamint a Turks- és Caicos-szigetek eshetnek bele, a hét későbbi részében pedig észak-kelet felé, Bermuda irányába fordul majd.

Az előrejelzések szerint a hurrikán az Egyesült Államok partjaitól távol marad. Az amerikai keleti partvidéken legfeljebb erős hullámzásra és kisebb parti áradásokra lehet számítani.

Hétfőn a déli órákban (magyar idő szerint 18 óra magasságában) a Melissa mintegy 230 kilométerre délnyugatra volt a jamaicai Kingstontól, és körülbelül 530 km délnyugatra a kubai Guantánamótól – közölte a Miami székhelyű hurrikánközpont. A vihar 5 kilométer per órás sebességgel araszolt nyugat felé, de várhatóan hétfő késő estétől keddig észak–északkelet felé fordul, Jamaica térségén áthaladva.

A központ előrejelzői szerint

a vihar lassú mozgása az átlagosnál melegebb karibi vizek felett rendkívüli mértékű erősödést okozott.

Jamaicát napokon át tartó, példátlanul pusztító szelek és akár egy méternyi csapadék fenyegeti. Az NHC szerint ez "kiterjedt infrastrukturális károkat, hosszan tartó áram- és kommunikációs kimaradásokat, valamint közösségek elszigetelődését" eredményezheti.

A közeli Haiti-n és a Dominikai Köztársaságban már napok óta szakad az eső a Melissa hurrikán következtében, az extrém időjárás pedig már legalább négy ember halálát okozták – közölték az ottani hatóságok.

Kuba keleti felén is készülnek a vihar várható, kedd késő esti partraszállására. A hatóságok közölték: több mint 500 ezer embert telepítettek ki a szélnek és árvizeknek kitett tengerparti és hegyvidéki térségekből.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images