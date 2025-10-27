A parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartották Csehországban, ahol az ellenzéki, a Patrióta pártcsaládba tartozó ANO győzedelmeskedett. A 2017 és 2021 között a cseh kormányfői posztot már egyszer betöltő
Babiš két szélsőjobboldali, euroszkeptikus párttal, az Autósokkal és az SPD-vel kezdett koalíciós tárgyalásokba.
A három pártnak együtt 108 mandátuma van a 200 fős törvényhozásban.
A három párt jelenleg a közös kormányprogram véglegesítésén dolgozik, mely tartalmazni fogja Ukrajna támogatásának csökkentését, magasabb költségvetési kiadásokat, illetve az EU klíma- és migrációs politikájának határozottabb ellenzését.
Petr Pavel államfő nem szimpatizál Babišsal – az előző elnökválasztás második fordulójában éppen őt győzte le –, de a koalíciós tárgyalások előrehaladottságára tekintettel úgy döntött, az ANO-vezérre bízza a kormányalakítást.
Babiš úgy nyilatkozott, tájékoztatta az elnököt a közös kormányprogramról.
A program véglegesítése után a pártoknak még meg kell egyezniük a miniszterek személyéről.
Bár az SPD a kampányban népszavazást helyezett kilátásba Csehország NATO-ból és EU-ból történő kilépésére, ANO-politikusok a múlt héten úgy nyilatkoztak, a közös programban már ezek a tagságok megkérdőjelezhetetlenek.
Az új cseh parlament alakuló ülése november 3-án lesz:
ekkor mond le Petr Fiala centrista kormánya, majd megválasztják az új házelnököt, és akár az új miniszterelnök megválasztására is sor kerülhet.
Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese
Andrej Babišt kormányalakítással bízta meg Petr Pavel államfő.
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
A magyar miniszterelnök személyesen akarja jobb belátásra bírni az USA vezetőjét.
Jó hír érkezett a kormánytól: készül az évi 1 millió forintos támogatás 100 ezer magyarnak
Újabb otthontámogatás jelenik meg hamarosan.
Hitel helyett a tőke hozhat növekedést a hazai kkv-knál
A fejlődés kulcsa a kombinált finanszírozás.
Washingtonban tisztázhatja nézeteltérését Orbán Viktor és Donald Trump
Minderről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter nyilatkozott.
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon
Most még el lehet menteni az adatokat.
Szándékos gyújtogatás történt a francia vasúton: számos járatot töröltek
Jelentősek a fennakadások.
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok
Kitart a szerencse.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod