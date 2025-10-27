  • Megjelenítés
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese
Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese

Petr Pavel cseh köztársasági elnök a parlamenti választásokon győztes ANO vezetőjét, Andrej Babišt bízta meg a kormányalakítással hétfőn – írja a Reuters.

A parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartották Csehországban, ahol az ellenzéki, a Patrióta pártcsaládba tartozó ANO győzedelmeskedett. A 2017 és 2021 között a cseh kormányfői posztot már egyszer betöltő

Babiš két szélsőjobboldali, euroszkeptikus párttal, az Autósokkal és az SPD-vel kezdett koalíciós tárgyalásokba.

A három pártnak együtt 108 mandátuma van a 200 fős törvényhozásban.

A három párt jelenleg a közös kormányprogram véglegesítésén dolgozik, mely tartalmazni fogja Ukrajna támogatásának csökkentését, magasabb költségvetési kiadásokat, illetve az EU klíma- és migrációs politikájának határozottabb ellenzését.

Petr Pavel államfő nem szimpatizál Babišsal – az előző elnökválasztás második fordulójában éppen őt győzte le –, de a koalíciós tárgyalások előrehaladottságára tekintettel úgy döntött, az ANO-vezérre bízza a kormányalakítást.

Babiš úgy nyilatkozott, tájékoztatta az elnököt a közös kormányprogramról.

A program véglegesítése után a pártoknak még meg kell egyezniük a miniszterek személyéről.

Bár az SPD a kampányban népszavazást helyezett kilátásba Csehország NATO-ból és EU-ból történő kilépésére, ANO-politikusok a múlt héten úgy nyilatkoztak, a közös programban már ezek a tagságok megkérdőjelezhetetlenek.

Az új cseh parlament alakuló ülése november 3-án lesz:

ekkor mond le Petr Fiala centrista kormánya, majd megválasztják az új házelnököt, és akár az új miniszterelnök megválasztására is sor kerülhet.

Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek

