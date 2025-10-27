  • Megjelenítés
Tarek Saab: napnál is világosabb, hogy Trump háborúra készül - Bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Tarek Saab: napnál is világosabb, hogy Trump háborúra készül - Bármelyik pillanatban támadhat Amerika

Kétség nem férhet hozzá, hogy Donald Trump amerikai elnök azon dolgozik, hogy megbuktassa Nicolas Maduro elnököt és a venezuelai kormányt – jelentette ki Tarek William Saab, a latin-amerikai ország legfőbb ügyésze a BBC cikke szerint.

Saab azzal vádolta meg Trumpot, hogy

„gyarmatosítani” akarja Venezuelát, azért, hogy megszerezze az ország aranyát, olaját és rézlelőhelyeit.

A venezuelai vezető elmondta: Caracas készen áll arra, hogy tárgyaljon az Egyesült Államokkal, ettől függetlenül

felkészültek arra is, hogy elhárítsák a szuperhatalom katonai támadásait.

Donald Trump és a Fehér Ház hivatalosan azt kommunikálják, hogy Venezuela térségében csupán drogkartelek ellen harcolnak, a Karib-tengeren azonban majdnem egy tucat amerikai hadihajó állomásozik most és útnak indult a térségbe a USS Gerard R. Ford repülőgép-hordozó harci köteléke is.

