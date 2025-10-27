Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker élesen bírálta Magyarországot, amiért szerinte „nem tett semmilyen konkrét lépést” az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Közben Donald Trump újabb gazdasági szankciók kivetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és azt üzente: „minden opció az asztalon van”, ha Vlagyimir Putyin nem ül a tárgyalóasztalhoz.

A Fox News-nak adott interjújában Whitaker azt mondta: az Amerikai Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok - köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia - amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, „kidolgozzanak és végrehajtsanak egy tervet” az orosz energiaforrásoktól való leválásra.

Magyarország, ellentétben sok szomszédjával, semmilyen tervet nem készített és nem tett aktív lépéseket

- emelte ki a nagykövet.

Hozzátette, hogy Amerika Horvátországgal és más szomszédos országokkal is együtt dolgozik azon, hogy segítsék Magyarország energiafüggetlenedését, hiszen „a vezeték, amelyen keresztül most az orosz olaj érkezik, valószínűleg néhány éven belül leáll”.

Trump előző héten szankcionálta Oroszország két nagy olajvállalatát, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Whitaker szerint ezzel "az Egyesült Államok megmutatta, hogy az amerikaiak kezében van az irányítás”.

Ráadásul a nagykövet elmondása alapján a kormány

további lépéseket fontolgat, ha putyin nem ül tárgyalóasztalhoz.

Kína is célkeresztben. Trump Hszi Csin-pinggel tervezett találkozóját a nagykövet „kulcsfontosságúnak” nevezte.

Kína túl sok orosz olajat és gázt vásárol, és túl sok olyan technológiát ad át, amit a háborúban is fel lehet használni

- mondta Whitaker.

Szerinte Kínának is csatlakoznia kellene az Egyesült Államokhoz és szövetségeseihez, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára, mert „csak így lehet véget vetni ennek az értelmetlen háborúnak”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images