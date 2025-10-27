  • Megjelenítés
Trump már tényleg nem viccel: útnak indult a repülőgép-hordozó – Ebből komoly háború lehet
Globál

Trump már tényleg nem viccel: útnak indult a repülőgép-hordozó – Ebből komoly háború lehet

Portfolio
Elindult Venezuela felé a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és a hadihajó harci köteléke Horvátországból – írta meg a Newsweek.

Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül – a térségbe csoportosított kb. egy tucat hadihajót most még kiegészíti egy repülőgép-hordozó és ennek kísérete is:

Kapcsolódó cikkünk

Küszöbön a háború: hamarosan kiderülhet, mit tudnak az amerikai haderő ellen a legmodernebb orosz fegyverek

A USS Gerald R. Ford hivatalosan a „narkoterroristák” – vagyis drogcsempészek elleni katonai műveleteket támogatja majd, azonban a legtöbb elemző egyetért abban, hogy néhány halászcsónak kilövéséhez a Venezuela mellett összevont katonai képesség már most is túlzás.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója

Lindsey Graham republikánus szenátor a napokban beszélt arról, hogy szerint Trump már döntött: el fogja távolítani Venezuela éléről az USA által illegitimnek tekintett Nicolas Maduro elnököt.

Ezt maga Trump nem erősítette meg, viszont többször is nyíltan kijelentette, hogy szárazföldi csapást fontolgat Venezuela ellen.

Erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Trump állítólag már döntött: bukni fog az oroszbarát diktátor – Hamarosan indulhat a katonai csapás

Címlapkép forrása: Alyssa Joy/U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Ukrajna orosz-ukrán háború seababy drón szbu
Globál
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility