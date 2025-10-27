  • Megjelenítés
Újra előkerült a rettegett HIMARS, eláraszthatja a víz az oroszok állásait

Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. Korábban már napvilágot láttak távolról készült felvételek, de most jelentek meg először olyan videók, amelyeken a károk jól láthatóak.

A Reuters beszámolója szerint Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy a megrongálódott gátat ért újabb találatok esetén árvízveszély alakulhat ki a környező településeken.

Az X-en közzétett felvételeken az látszik, hogy

a sorozatos ukrán támadások hatására a gát megrongálódott, aminek hatására jelentős mennyiségű vizet kezdett átereszteni.

Egyes források szerint a támadást az ukránok HIMARS rakétákkal indították meg. 

