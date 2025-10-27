Újra előkerült a rettegett HIMARS, eláraszthatja a víz az oroszok állásait

Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. Korábban már napvilágot láttak távolról készült felvételek, de most jelentek meg először olyan videók, amelyeken a károk jól láthatóak.

A Reuters beszámolója szerint Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy a megrongálódott gátat ért újabb találatok esetén árvízveszély alakulhat ki a környező településeken.

GREAT NEWS The dam of the Belgorod reservoir broke after explosions, according to russian media.Positions of units of the 6th russian army, 44th army corps, 128th, 116th, 68th, and 136th brigades are under threat of flooding. pic.twitter.com/uPX4G03S0W https://t.co/uPX4G03S0W — Angelica Shalagina (@angelshalagina) October 26, 2025

Az X-en közzétett felvételeken az látszik, hogy

a sorozatos ukrán támadások hatására a gát megrongálódott, aminek hatására jelentős mennyiségű vizet kezdett átereszteni.

Satellite images of flooding after damage to the Belgorod reservoir dam. pic.twitter.com/6RVYFau4J6 https://t.co/6RVYFau4J6 — @Raj.Veil (@GlobalVeil) October 27, 2025

Egyes források szerint a támadást az ukránok HIMARS rakétákkal indították meg.

