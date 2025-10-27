Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Címlapkép: az ukrán hírszerzés (SZBU) kommandósai a SeaBaby tengeri drón legújabb variánsával. A címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images