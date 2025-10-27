  • Megjelenítés
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Globál

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Jelentett az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 193 ukrán drónt semmisítetek meg, ebből 34-et Moszkva környékén. Az orosz média komoly károkról nem számolt be, Brjanszk régióban egy halott civilről lehet tudni.

(Reuters)

Megosztás

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ezen a linken olvasható el.

Kapcsolódó cikkünk

Az USA szerint India leállította a kőolajvásárlást Oroszországtól

Ukrajna beismerte: betörtek az oroszok a kulcsfontosságú erődvárosba

Orosz víztározóra mért csapást Ukrajna: masszív mennyiségű víz indulhatott meg, evakuáltak néhány településen

Címlapkép: az ukrán hírszerzés (SZBU) kommandósai a SeaBaby tengeri drón legújabb variánsával. A címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrajna-támadás-kijev-légvédelem-amerikai-orosz-ukrán-háború-agytröszt-rakéták
Globál
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility