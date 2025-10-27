Üzent Putyin: minden a tervek szerint halad

Az orosz elnök hétfőn a Kremlben tárgyalt Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszterrel, és arra kérte, tolmácsolja Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek, hogy minden a tervek szerint halad a kétoldalú viszonyban.

Oroszország és Észak-Korea tavaly stratégiai partnerségi szerződést kötött, amely kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz. Észak-Korea ezt követően katonákat, tüzérségi lőszert és rakétákat küldött Oroszországnak Moszkva ukrajnai hadműveleteinek támogatására.

Putyin felidézte a múlt hónapban Pekingben az észak-koreai diktátorral tartott megbeszéléseket.

Pekingben részletesen beszéltünk kapcsolatainkról és a fejlődési kilátásokról. Minden a tervek szerint halad. Kérem, tolmácsolja üdvözletemet Kimnek

– mondta az orosz államfő Csve Szonhinek.

Az észak-koreai külügyminiszter hétfőn Moszkvában orosz kollégájával, Szergej Lavrovval is egyeztetett a kétoldalú kapcsolatok és az ázsiai regionális folyamatok alakulásáról. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a felek egyetértettek abban, hogy a Koreai-félszigeten és Északkelet-Ázsiában tapasztalható feszültség növekedése az Egyesült Államok és szövetségesei szerintük agresszív lépéseire vezethető vissza.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Csve Szonhi észak-koreai külügyminisztert fogadja a moszkvai Kremlben 2025. október 27-én. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev