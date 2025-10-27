Választást nyert a világ legidősebb elnöke – Csaknem 100 éves koráig maradhat hatalomban

Clément Atangana tájékoztatása szerint Biya a voksok 53,66 százalékát szerezte meg, a győzelmet pedig alig néhány napja még magának követelő Issa Tchiroma Bakary 35,19 százalékkal a második lett.
A világ legidősebb elnökének számító, 92 éves Paul Biya így nyolcadik ciklusát kezdheti meg. Mivel a kameruni elnököt hét évre választják,
az 1982 óta folyamatosan hatalmon lévő Biya 99 éves koráig maradhat államfő.
Kamerunban október 12-én rendeztek elnökválasztást. Kampányában Biya a korával kapcsolatos kifogásra azt felelte,
a java még hátravan.
Vasárnap az ország gazdasági fővárosának is tartott Doualában összecsapások törtek ki a biztonsági erők és ellenzéki tüntetők között, akik hiteles választási eredményeket követeltek. Az erőszakcselekményekben legkevesebb négy tiltakozó meghalt, több mint száz embert pedig őrizetbe vettek.
Paul Atanga Nji területi adminisztrációs miniszter szombaton azt mondta, a hatóságok az utóbbi napokban többeket letartóztattak erőszakcselekmények előkészítésének gyanújával.
A 30 milliós Kamerun lakosságának több mint 60 százaléka 25 év alatti, így az ország több mint fele nem élt más elnökség alatt.
Kamerun egykor német gyarmat volt, az első világháborút követően Franciaország és az Egyesült Királyság osztotta fel egymás között, majd végül 1960-ban vált függetlenné. Az országban 2017-ben harcok törtek ki az angol- és a franciaajkú régiók lakosai között, a konfliktusban legkevesebb 6500-an meghaltak. Ezenkívül az ország északi részén a nigériai Boko Haram iszlamista terrorszervezet is több támadást elkövetett.
Az országban súlyos problémát jelent a korrupció, a fiatalok növekvő munkanélküliségi rátája, az emelkedő élelmiszerárak és a fejletlen infrastruktúra.
Címlapkép: Paul Biya kameruni elnök és felesége, Chantal Biya előadást néz egy választási kampányrendezvényen Maroua északi nagyváros Lamido Yaya Dairou stadionjában 2025. október 7-én, a kameruni elnökválasztás előtt öt nappal. MTI/AP/Welba Yamo Pascal
