Az összeomlás szélére került a törékeny tűzszünet - Sürgős kabinetülést hívott össze a miniszterelnök
Az összeomlás szélére került a törékeny tűzszünet - Sürgős kabinetülést hívott össze a miniszterelnök

MTI
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze keddre amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért milyen további szankciókkal sújtsák a palesztin iszlamista szervezetet.

Az Izrael és a Hamász között október 9-én megkötött tűzszüneti és túszügyi megállapodás szerint a Hamásznak haladéktalanul át kellett volna adnia Izraelnek a vöröskereszt közvetítésével a még a Gázai övezetben lévő 28 holttestet is, amellett, hogy elengedi az élőket. Akkor rögtön hazaengedték a 20 életben maradt túszt, és azóta 15 holttestet adtak át.

Az izraeli katonai rádió jelentette kedden, hogy a Hamász az éjszaka átadott egy koporsót egy túsz földi maradványaival. Izraeli orvosszakértők azonnal megvizsgálták ezeket, és kiderült, hogy csak a maradványok egy részét adták át, más részük már korábban megérkezett Izraelbe. Így továbbra is még 13 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

A Hamász korábban arra is engedélyt kért Izraeltől, hogy ideiglenesen visszatérjen az izraeli fegyveres erők által ellenőrzött úgynevezett "sárga övezetbe", mivel állításuk szerint ezekben a zónákban van a megmaradt 13 holttest. A terrorszervezet már hónapokkal ezelőtt jelezte:

egyszerűen nem tudják az összes földi maradványról, hogy hol lehetnek.

A 89 éves palesztin elnök kijelölte az utódját

Figyelmeztette Trump a Hamászt: ha rosszul viselkednek, két perc alatt kiirtják őket

Szóltak a fegyverek Gázában, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül

