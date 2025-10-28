Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

A lézerrendszert október 28-án szállították át a meppeni Fegyver- és Lőszertechnikai Központ (WTD 91) Lézer Kompetencia Központjába, miután egy évig tesztelték a német haditengerészet Sachsen fregattján - közölte a Rheinmetall.

A demonstrációs eszköz több mint 100 éles lövésteszten van túl valós tengeri körülmények között,

főleg drónok és más, mozgó légi és tengerészeti célpontok ellen használták.

A hadrendbe állítás dátuma 2029-re van kitűzve.

A rendszer Európában elsőként hajtott végre sikeres célpont-semlegesítést "kék égbolt előtt", vagyis anélkül, hogy a terepet használta volna a lézernyaláb hátteréül. A próbák alapján a fegyver gyors, pontos, megbízható.

A két védelmi vállalat közleménye szerint a lézerfegyver a hagyományos ágyúk és irányított rakéták kiegészítőjeként szolgál, különösen drónok, drónrajok, gyorsnaszádok és potenciálisan irányított rakéták elleni közeli védelemre.

A jövőbeni változatok képesek lehetnek nagy hatótávolságú rakéták, valamint akár aknavetők és tüzérségi lövedékek semlegesítésére is

- állítja a Rheinmetall.

A két német vállalat 2019 óta működik együtt a lézerfegyver fejlesztésén. Az MBDA Germany felel a célfelderítésért és követésért, a vezérlőkonzolért és a parancsnoki rendszerekbe való integrációért, míg a Rheinmetall a célzórendszert, a sugárvezetést, a nagy energiájú lézerforrást és a haditengerészeti platformokra történő mechanikai integrációt kezeli.

