  • Megjelenítés
FONTOS Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban
Globál

Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban

Portfolio
A grúziai (georgiai) kormánypárt, a Grúz Álom kezdeményezni fogja az ország alkotmánybíróságánál, hogy tiltsák be az ország három legnagyobb ellenzéki pártját – írja a Reuters.

Salva Papuasvili házelnök kedden bejelentette, a kezdeményezés három pártot érintene: a Koalíció a Változásért nevű erőt, a jelenleg börtönben ülő volt elnök, Mihail Szaakasvili pártját, az Egyesült Nemzeti Mozgalmat, illetve az Erős Grúzia blokkot.

A házelnök szerint a három nyugatos párt

valódi fenyegetést jelent az alkotmányos rendre nézve.

Irakli Kupradze, az Erős Grúzia egyik vezető tagja az indítványt a demokrácia elleni „döntő csapásnak” nevezte, és ellenállást ígért.

A Grúz Álom az utóbbi években egyre autoriterebb irányba fordult, különösen a tavaly októberi parlamenti választások után, melyet a kormánypárt az ellenzéke, illetve az Európai Unió szerint is elcsalt. Tavaly novemberben Irakli Kobahidze miniszterelnök bejelentette, befagyasztják a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, amelynek Grúzia tagjelölt országa.

A tavaly októberi parlamenti választások, majd az idén októberi önkormányzati választások után is nagy tüntetések törtek ki elsősorban Tbilisziben a kormány ellen. Ezeket a karhatalom erőszakosan leverte, több ellenzéki politikust pedig börtönbe vetettek.

A grúziai helyzetről ebben a cikkünkben írftunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Totális hátraarcot vett az EU tagjelöltje: Putyin markába csapott a kormány, lángba borultak az utcák

Címlapkép: Kormányellenes tüntetés Tbilisziben 2025. október 26-án. Forrás: Sebastien Canaud/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
izrael-gáza-tűzszünet-netanjahu-háború
Globál
Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility