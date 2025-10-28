Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban

Salva Papuasvili házelnök kedden bejelentette, a kezdeményezés három pártot érintene: a Koalíció a Változásért nevű erőt, a jelenleg börtönben ülő volt elnök, Mihail Szaakasvili pártját, az Egyesült Nemzeti Mozgalmat, illetve az Erős Grúzia blokkot.

A házelnök szerint a három nyugatos párt

valódi fenyegetést jelent az alkotmányos rendre nézve.

Irakli Kupradze, az Erős Grúzia egyik vezető tagja az indítványt a demokrácia elleni „döntő csapásnak” nevezte, és ellenállást ígért.

A Grúz Álom az utóbbi években egyre autoriterebb irányba fordult, különösen a tavaly októberi parlamenti választások után, melyet a kormánypárt az ellenzéke, illetve az Európai Unió szerint is elcsalt. Tavaly novemberben Irakli Kobahidze miniszterelnök bejelentette, befagyasztják a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, amelynek Grúzia tagjelölt országa.

A tavaly októberi parlamenti választások, majd az idén októberi önkormányzati választások után is nagy tüntetések törtek ki elsősorban Tbilisziben a kormány ellen. Ezeket a karhatalom erőszakosan leverte, több ellenzéki politikust pedig börtönbe vetettek.

Címlapkép: Kormányellenes tüntetés Tbilisziben 2025. október 26-án. Forrás: Sebastien Canaud/NurPhoto via Getty Images