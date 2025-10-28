  • Megjelenítés
Bevetésre indultak az ukrán drónok - Csúnyán szétkapták a drága Podleteket
Bevetésre indultak az ukrán drónok - Csúnyán szétkapták a drága Podleteket

Friss videó jelent meg a közösségi médiában az ukrán hírszerzés legújabb dróntámadásáról: a célpontot az orosz légvédelem méregdrága eszközei jelentették.

A Kijev által közzétett infrakamerás videókon az látszódik, amint az ukrán FPV drónok támadást indítanak egy orosz légvédelmi állás ellen. A filléres fegyverek először egy teherautót kapnak telibe, utána következik azonban az igazi csemege.

A következő snitten látszódik, amint egy másik drón eltalál egy aránylag ritka és elég drága Podlet-1K radart. Ezt követően egy Sz-300-as légvédelmi rakétaindítót és egy második podletet is megtámadnak a drónok. Az Sz-300 megsemmisülését nem lehet biztosra venni, de a Podlet antennája egy védtelen komponens, ha azt eltalálja egy drón, biztosan működésképtelenné válik.

A Podlet-1K az orosz légvédelem egyik legmodernebb lokátorrendszere, orosz források szerint egyszerre akár kétszáz célpontot is tud követni.

Fő feladata az, hogy segítse az Sz-300-as és Sz-400-as légvédelmi rendszereket a nehezebb, alacsonyan repülő célpontok elfogásában.

A Podletek korábban is szenvedtek már veszteségeket Ukrajnában: legalább három radar és egy parancsnoki jármű megsemmisült már, három további radar pedig csúnyán megrongálódott.

Címlapkép forrása: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

