Bevetésre indultak az ukrán drónok - Csúnyán szétkapták a drága Podleteket

A Kijev által közzétett infrakamerás videókon az látszódik, amint az ukrán FPV drónok támadást indítanak egy orosz légvédelmi állás ellen. A filléres fegyverek először egy teherautót kapnak telibe, utána következik azonban az igazi csemege.
Ukrainian military intelligence (HUR) destroyed two Russian 48Ya6-K “Podlet” radar stations and an S-300V launcher.The 48Ya6-K “Podlet” radars are designed to detect up to 200 aerial targets simultaneously and are primarily used to track cruise missiles and drones. pic.twitter.com/F1eOvwv0IT https://t.co/F1eOvwv0IT— Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025
A következő snitten látszódik, amint egy másik drón eltalál egy aránylag ritka és elég drága Podlet-1K radart. Ezt követően egy Sz-300-as légvédelmi rakétaindítót és egy második podletet is megtámadnak a drónok. Az Sz-300 megsemmisülését nem lehet biztosra venni, de a Podlet antennája egy védtelen komponens, ha azt eltalálja egy drón, biztosan működésképtelenné válik.
A Podlet-1K az orosz légvédelem egyik legmodernebb lokátorrendszere, orosz források szerint egyszerre akár kétszáz célpontot is tud követni.
Fő feladata az, hogy segítse az Sz-300-as és Sz-400-as légvédelmi rendszereket a nehezebb, alacsonyan repülő célpontok elfogásában.
A Podletek korábban is szenvedtek már veszteségeket Ukrajnában: legalább három radar és egy parancsnoki jármű megsemmisült már, három további radar pedig csúnyán megrongálódott.
Címlapkép forrása: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons
