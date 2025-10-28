  • Megjelenítés
Budapestre is eljönne Zelenszkij tárgyalni a háború lezárásáról - Egyetlen feltétele van csak az ukrán elnöknek
Globál

Budapestre is eljönne Zelenszkij tárgyalni a háború lezárásáról - Egyetlen feltétele van csak az ukrán elnöknek

Portfolio
Ukrajna készen áll arra, hogy béketárgyalásokat folytasson Oroszországgal, viszont nem fog önként területeket átadni Moszkvának – jelentette ki ma délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Arra is kitért, hogy bárhol hajlandó lenne tárgyalni Vlagyimir Putyin elnökkel, kivéve Oroszországot és Belaruszt.

Világosan közelítünk a diplomácia felé, de csak abból a pozícióból tárgyalunk, ahol most állunk. Nem fogunk visszavonulni és nem fogjuk az országunk egyik felét vagy másikat elhagyni”

– jelentette ki Zelenszkij elnök.

Az ukrán vezető szavaiból két dologra lehet következtetni: egyrészt nem hajlandó feladni a Donbasz még ukrán kézen lévő városait a békéért cserébe, másrészt erős utalást tett arra, hogy nem hajlandó hivatalosan is területeket átadni Ukrajnából az Oroszországi Föderációnak.

Zelenszkij arra is kitért, hogy bárhol hajlandó lenne tárgyalni az orosz elnökkel, beleértve Budapestet,

de Oroszországba és Belaruszba nem hajlandó menni.

Kapcsolódó cikkünk

Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Mert Gokhankoc/ dia images via Getty Images

