Hatalmas a titkolózás: senkit nem avat be Trump a venezuelai terveibe - NDA-kat toltak a katonák orra alá

Névtelenséget kérő amerikai tisztviselők szerint a Trump-adminisztráció Latin-Amerikára kiterjedő műveleteiben részt vevő katonai vezetőket titoktartási megállapodások (NDA-k) aláírására kérték fel.

Három amerikai tisztviselő úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a Donald Trump elnökhöz köthető, Latin-Amerikára kiterjedő műveletekben részt vevő katonai vezetőket NDA-k aláírására kérték. Ez erősen rendhagyó, mivel

a katonai tisztviselők eleve kötelesek a nemzetbiztonsági titkok védelmére.

Közben kongresszusi törvényhozók arról számoltak be, hogy őket sem tájékoztatják a misszió kulcsfontosságú részleteiről.

A Reutersnek névtelenségben nyilatkozó források nem tudták megmondani, hány védelmi tárcabeli dolgozót köteleztek az NDA aláírására, és a megállapodások terjedelméről sem adtak részleteket.

A Pentagon múlt héten bejelentette a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó kötelék Latin-Amerikába vezénylését, tovább növelve azt a katonai jelenlétet, amely szakértők szerint messze meghaladja a kábítószer-ellenes műveletek hivatalosan megjelölt igényeit. Az amerikai erők szeptember eleje óta legalább 13 csapást mértek feltételezett kábítószer-szállító hajókra, jórészt a Karib-tengeren. A támadásokban mintegy 57-en vesztették életüket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images