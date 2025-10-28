  • Megjelenítés
Hatalmas a titkolózás: senkit nem avat be Trump a venezuelai terveibe - NDA-kat toltak a katonák orra alá
Globál

Hatalmas a titkolózás: senkit nem avat be Trump a venezuelai terveibe - NDA-kat toltak a katonák orra alá

Portfolio
Névtelenséget kérő amerikai tisztviselők szerint a Trump-adminisztráció Latin-Amerikára kiterjedő műveleteiben részt vevő katonai vezetőket titoktartási megállapodások (NDA-k) aláírására kérték fel.

Három amerikai tisztviselő úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a Donald Trump elnökhöz köthető, Latin-Amerikára kiterjedő műveletekben részt vevő katonai vezetőket NDA-k aláírására kérték. Ez erősen rendhagyó, mivel

a katonai tisztviselők eleve kötelesek a nemzetbiztonsági titkok védelmére.

Közben kongresszusi törvényhozók arról számoltak be, hogy őket sem tájékoztatják a misszió kulcsfontosságú részleteiről.

A Reutersnek névtelenségben nyilatkozó források nem tudták megmondani, hány védelmi tárcabeli dolgozót köteleztek az NDA aláírására, és a megállapodások terjedelméről sem adtak részleteket.

A Pentagon múlt héten bejelentette a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó kötelék Latin-Amerikába vezénylését, tovább növelve azt a katonai jelenlétet, amely szakértők szerint messze meghaladja a kábítószer-ellenes műveletek hivatalosan megjelölt igényeit. Az amerikai erők szeptember eleje óta legalább 13 csapást mértek feltételezett kábítószer-szállító hajókra, jórészt a Karib-tengeren. A támadásokban mintegy 57-en vesztették életüket.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Támadást indított Amerika: négy célpontra mértek csapást – Csupán egyetlen túlélő maradt

Megdöbbentő titkok derültek ki: Amerika hosszan szőtte az összeesküvést az ellenséges diktátor ellen, hogy végre elkapják

Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
drón-lézer-rheinmetall-demonstrátor-sachsen
Globál
Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility