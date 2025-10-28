  • Megjelenítés
Globál

Hirtelen felbukkant az ukrán frontnál Dmitrij Medvegyev - A drónerők célkeresztjében lehetett a Kreml héjája

Látogatást tett a frontvonalhoz közeli Kurszk megyében Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke – írta meg a TASZSZ.

Medvegyev a látogatása során „tragikus eseményeknek” nevezte azt, hogy a régió egy részét tavaly megszállta az ukrán hadsereg – a helyi lakosságot az orosz vezetés támogatásáról biztosította.

Kurszk új életet érdemel történelmi szerepe miatt”

– mondta Medvegyev látogatása során.

Az orosz média érthető okokból nem közölte, Medvegyev pontosan hol volt a régión belül – de mivel az egész terület az ukrán drónerők hatótávolságán belül van, a volt elnök élete alighanem tényleg veszélyben volt.

Kurszk megye egy részét 2024 augusztusa és 2025 tavasza közt tartotta megszállva az ukrán haderő, miután egy várost és néhány tucat falut elfoglaltak egy villámoffenzíva során.

