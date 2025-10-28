Itt van Elon Musk újabb meredek húzása: AI által felügyelt enciklopédiával váltaná le a Wikipédiát

Az xAI által bemutatott Grokipedia külsejében meglehetősen sokat merített a Wikipédiáról. A felület nyitóoldalon gyakorlatilag csak egy keresősáv látható, a cikkoldalak pedig a Wikipédia jól ismert felépítését követik: címsorokkal, alcímekkel és hivatkozásokkal. Fotókat egyelőre nem látni az oldalon.
A lassan 25 éve működő Wikipédia egyik alapelve, hogy bárki szerkesztheti a szócikkeket, amelyek a megfelelő ellenőrzéseket követően élesedhetnek is az oldalakon.
A Grokipedián ez egyelőre nem így van; az oldalon találhat "Szerkesztés" gomb csak néhány lapon jelenik meg, és rákattintva csupán a korábbi módosítások listája látszik.
Az sem derült ki, ki javasolta vagy hajtotta végre ezeket, és saját módosítási javaslatot sem lehetett beküldeni.
Az egyik szócikkek oldalán azt is olvashatjuk, hogy a Grok mikor "tényellenőrizte" az adott tartalmat. Ez a The Verge cikke szerint meglehetősen vitatható metódus, tekintve, hogy a nagy nyelvi modellek gyakran pontatlanságokat produkálnak. Bár Elon Musk szerint a Grokipedia "masszív javulás" lesz a Wikipédiához képest,
több cikk forrásamegjelölésénél maga a Wikipédia van feltüntetve forrásként.
A MacBook Air szócikke alatt például az a közlés olvasható, hogy a "a tartalom a Wikipédiából lett adaptálva a Creative Commons licensz alatt".
Lauren Dickinson, a Wikipédiát működtető, nonprofit Wikimedia Alapítvány szóvivője a The Verge-nek úgy fogalmazott:
Még a Grokipedia is a Wikipédia létezésére szorul.
A szóvivő azt is hozzátette, hogy jelenleg "Még folyamatban van, hogy megértsük, hogyan működik a Grokipedia."
Nem ez az első jel, hogy az xAI rendszere a Wikipédiára támaszkodik: múlt hónapban, miután egy X-felhasználó felhívta a figyelmet arra, hogy a Grok Wikipédia-oldalakat idéz, Elon Musk azt írta, "év végére meg kellene oldanunk ezt".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
