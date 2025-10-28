  • Megjelenítés
Itt van Elon Musk újabb meredek húzása: AI által felügyelt enciklopédiával váltaná le a Wikipédiát
Itt van Elon Musk újabb meredek húzása: AI által felügyelt enciklopédiával váltaná le a Wikipédiát

Portfolio
Az Elon Musk által vezetett xAI elindította a Grokipedia névre keresztelt, Wikipédia-szerű online enciklopédiáját. A felületen megjelenő szócikkek zömét a vállalat Grok nevű mesterségesintelligencia-modellje írja - és tényellenőrzi is egyben - a felépítése pedig nagyon hasonló Wikipedia-hoz. A  The Verge elemzése szerint azonban számos kérdés felmerül a szolgálatatással kapcsolatban, többek között például a szócikkek korlátozott szerkeszthetősége, a vitatot ttényellenőrzési megoldások, valamint, hogy láthatóan a tartalmak jelentős része a Wikipédia-t használja fel forrásként.
Az xAI által bemutatott Grokipedia külsejében meglehetősen sokat merített a Wikipédiáról. A felület nyitóoldalon gyakorlatilag csak egy keresősáv látható, a cikkoldalak pedig a Wikipédia jól ismert felépítését követik: címsorokkal, alcímekkel és hivatkozásokkal. Fotókat egyelőre nem látni az oldalon.

A lassan 25 éve működő Wikipédia egyik alapelve, hogy bárki szerkesztheti a szócikkeket, amelyek a megfelelő ellenőrzéseket követően élesedhetnek is az oldalakon.

A Grokipedián ez egyelőre nem így van; az oldalon találhat "Szerkesztés" gomb csak néhány lapon jelenik meg, és rákattintva csupán a korábbi módosítások listája látszik.

Az sem derült ki, ki javasolta vagy hajtotta végre ezeket, és saját módosítási javaslatot sem lehetett beküldeni.

Az egyik szócikkek oldalán azt is olvashatjuk, hogy a Grok mikor "tényellenőrizte" az adott tartalmat. Ez a The Verge cikke szerint meglehetősen vitatható metódus, tekintve, hogy a nagy nyelvi modellek gyakran pontatlanságokat produkálnak. Bár Elon Musk szerint a Grokipedia "masszív javulás" lesz a Wikipédiához képest,

több cikk forrásamegjelölésénél maga a Wikipédia van feltüntetve forrásként.

A MacBook Air szócikke alatt például az a közlés olvasható, hogy a "a tartalom a Wikipédiából lett adaptálva a Creative Commons licensz alatt".

Lauren Dickinson, a Wikipédiát működtető, nonprofit Wikimedia Alapítvány szóvivője a The Verge-nek úgy fogalmazott:

Még a Grokipedia is a Wikipédia létezésére szorul.

A szóvivő azt is hozzátette, hogy jelenleg "Még folyamatban van, hogy megértsük, hogyan működik a Grokipedia."

Nem ez az első jel, hogy az xAI rendszere a Wikipédiára támaszkodik: múlt hónapban, miután egy X-felhasználó felhívta a figyelmet arra, hogy a Grok Wikipédia-oldalakat idéz, Elon Musk azt írta, "év végére meg kellene oldanunk ezt".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

