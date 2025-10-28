  • Megjelenítés
Kimondta Voroncov: háború felé sodródunk - Ha ez így megy tovább, konfliktusba kerül a NATO az oroszokkal
A NATO afelé halad, hogy nyílt háborúba kerüljön Oroszországgal, ez jól látszik a katonai szövetség csapatmozgásaiból és a diplomáciától való teljes elzárkózásból is – jelentette ki Konsztantyin Voroncov, Oroszország ENSZ-küldöttségének helyettes vezetője.

Voroncov arról beszélt a TASZSZ-nak: a NATO csapatösszevonásokat hajtott végre Oroszország határain, hajókat küldött az Oroszország melletti vizekre, intenzív hírszerzési tevékenységet kezdett az ország ellen. Szerinte mindez arra mutat: a NATO nyílt katonai konfliktus felé sodródik Oroszországgal.

Sokáig próbáltunk mindent megoldani a tárgyalóasztalnál. Az ellenfeleink agresszív oroszellenes intézkedései viszont jól mutatják, hogy megvetik a valós érdekeinket, egyebek mellett biztonsági kérdésekben és ez eredményezte a mostani helyzetet is”

– fogalmazott az orosz diplomata.

Megvádolta emellett az európai NATO-tagállamokat azzal, hogy szabotálták az orosz-amerikai béketárgyalásokat.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

