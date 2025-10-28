Kimondta Zelenszkij: brutális a túlerő az erődváros határaiban - Nem fogják sokáig bírni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 27-én újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az orosz csapatok nyolcszoros túlerőben vannak a kelet-ukrajnai Donyeck megyében található, félig körülzárt Pokrovszk városának elfoglalására indított offenzívában.
Az oroszok olyan erőket összpontosítottak Pokrovszk irányába, amelyeket Ukrajna nem tud egy frontvonalra koncentrálni – az arány egy a nyolchoz
– mondta Zelenszkij egy sajtótájékoztatón az ukrán közszolgálati műsorszóró, a Szuszpilne beszámolója szerint. Az elnök hozzátette: "Képzeljék el, mennyi orosz erő van ott. De ugyanakkor nem érték el a tervezett eredményt."
Miután 2024 februárjában elfoglalták Avgyijivkát, az ukránok hosszú ideje fennálló erődítményét, amely Pokrovszktól mintegy 40 kilométerre délkeletre található, az orosz csapatok fokozatosan nyomultak előre Pokrovszk felé, amely egykor kulcsfontosságú ukrán logisztikai központ volt Donyeck megye viszonylag biztonságos részén.
Az ukrán DeepState harctéri megfigyelő csoport szerint az orosz csapatok három oldalról körülvették Pokrovszkot, mindössze egy 15 kilométeres rést hagyva az ukrán hadseregnek csapatok és ellátmány beszállítására.
Az orosz hadsereg felrobbantotta a Pokrovszkba vezető összes hidat, és a sebesültek evakuálása szinte lehetetlen feladattá vált – mondta Natalia Sztoiko főhadnagy, az 5. nehéz gépesített dandár egészségügyi szolgálatának vezetője egy októberi kijevi konferencián.
Sztoiko szerint az ukrán hadsereg "mindenben" hiányt szenved, a műszaki felszereléstől kezdve a mérnökökig, akik ideiglenes fahidakat építhetnének az evakuálás lehetővé tételére.
Az ukrán hadsereg október 26-án elismerte, hogy Oroszország mintegy 200 katonát juttatott be Pokrovszkba, kis gyalogsági csoportokat beszivárogtatva, és lövöldözésekről, valamint dróntámadásokról számoltak be a városban.
Pokrovszktól mintegy 30 kilométerre északra Ukrajna ellentámadásokat indított, hogy visszaszerezze azokat a területeket, amelyeket Oroszország augusztusban foglalt el Dobropillia város közelében. Az ukrán hadsereg október 26-án közölte, hogy az elmúlt 10 napban felszabadította Kucseriv Jar és Szuhetszkoje falvakat.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
