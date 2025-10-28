  • Megjelenítés
FONTOS Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Kimondták: nem lehet többé elnök Donald Trump
Globál

Kimondták: nem lehet többé elnök Donald Trump

Portfolio
Mike Johnson házelnök szerint alkotmánysértő, hogy Donald Trump elnök egy harmadik ciklust töltsön a Fehér Házban, hiába erősödtek fel erről a találgatások. A vita azért került ismét napirendre, mert Trump és köre újra pedzegette a 2028-as indulás lehetőségét, sőt már „Trump 2028” feliratú kampánytermékek is megjelentek. Bár az elnök nem zárta ki kategorikusan a próbálkozást, a 22. alkotmánykiegészítés egyértelműen tiltja a harmadik elnöki mandátumot – derül ki a Politico tudósításából.

Mike Johnson, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselőházi elnöke szerdán sajtótájékoztatón közölte, hogy beszélt Donald Trumppal a lehetséges harmadik elnöki ciklusról, de az alkotmányos korlátokra hívta fel a figyelmet:

Nos, itt van a 22. kiegészítés – fogalmazott.

Az amerikai alkotmány 22. kiegészítése ugyanis világosan kimondja, hogy

senki nem választható elnökké többször, mint kétszer.

Johnson ezzel azt jelezte, hogy szerinte nincs meg az alkotmányos lehetőség egy harmadik Trump-elnökséghez.

A harmadik ciklusról szóló spekuláció akkor kapott új lendületet, amikor Steve Bannon, korábbi Trump-tanácsadó, az Economistnak azt nyilatkozta:

van terv arra, hogy Trump 2029 után is hivatalban maradjon.

„A megfelelő időben bemutatjuk majd, mi a terv” – mondta Bannon, ami tovább tüzelte a sajtó és a közvélemény érdeklődését.

Trump maga sem zárta ki kategorikusan, hogy induljon újabb ciklusért 2028-ban. „Szeretném csinálni” – mondta az Air Force One-on, ázsiai körútján, amikor erről kérdezték. Hozzátette ugyanakkor, hogy „még nem igazán gondolkoztam rajta”, jelezve, hogy döntése nem végleges.

Eközben a „Trump 2028” feliratú sapkákat is elkezdték árusítani, ami tovább bátorítja támogatói részéről a kampányérzetet.

Alkotmányjogászok szerint azonban az esetleges újrázás akadályokba ütközik: a 22. kiegészítés 1951-ben lépett hatályba, pontosan arra az esetre, amikor Franklin D. Roosevelt nél hosszabb ideig maradt hatalmon az elnök. A szabályozás egyértelműen tiltja, hogy valaki háromszor legyen elnökké választva, és szakértők szerint a Supreme Court of the United States is elutasítaná az ilyen törekvést.

Felmerült az az ötlet is, hogy Trump induljon alelnöknek, majd „örökléssel” köszönjön be az elnöki posztra, de ez a trükk-teória sem állja meg a helyét:

a 12. kiegészítés szerint ugyanis az is alelnöki pozícióra alkalmatlan, aki elnöki tisztségre eleve nem választható.

Trump sem bánt pozitívan ezzel az ösztönzéssel – „ez túl cuki, az embereknek nem tetszene, nem lenne helyes” – mondta.

Összességében tehát Johnson kijelentése erős jelzés arra, hogy a republikánus vezetés hivatalos szinten nem támogatja az elnöki mandátum harmadik ciklusát. Ugyanakkor Trump és környezete nyitott marad a lehetőségre, amit ugyan jogilag nehéz megvalósítani, de politikailag élénk vita tárgya lehet még az előtt, hogy 2028-ban elindulna a következő amerikai elnökválasztás.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
izrael-gáza-tűzszünet-netanjahu-háború
Globál
Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility