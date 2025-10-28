Kimondták: nem lehet többé elnök Donald Trump

Mike Johnson, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselőházi elnöke szerdán sajtótájékoztatón közölte, hogy beszélt Donald Trumppal a lehetséges harmadik elnöki ciklusról, de az alkotmányos korlátokra hívta fel a figyelmet:

Nos, itt van a 22. kiegészítés – fogalmazott.

Az amerikai alkotmány 22. kiegészítése ugyanis világosan kimondja, hogy

senki nem választható elnökké többször, mint kétszer.

Johnson ezzel azt jelezte, hogy szerinte nincs meg az alkotmányos lehetőség egy harmadik Trump-elnökséghez.

A harmadik ciklusról szóló spekuláció akkor kapott új lendületet, amikor Steve Bannon, korábbi Trump-tanácsadó, az Economistnak azt nyilatkozta:

van terv arra, hogy Trump 2029 után is hivatalban maradjon.

„A megfelelő időben bemutatjuk majd, mi a terv” – mondta Bannon, ami tovább tüzelte a sajtó és a közvélemény érdeklődését.

Trump maga sem zárta ki kategorikusan, hogy induljon újabb ciklusért 2028-ban. „Szeretném csinálni” – mondta az Air Force One-on, ázsiai körútján, amikor erről kérdezték. Hozzátette ugyanakkor, hogy „még nem igazán gondolkoztam rajta”, jelezve, hogy döntése nem végleges.

Eközben a „Trump 2028” feliratú sapkákat is elkezdték árusítani, ami tovább bátorítja támogatói részéről a kampányérzetet.

Alkotmányjogászok szerint azonban az esetleges újrázás akadályokba ütközik: a 22. kiegészítés 1951-ben lépett hatályba, pontosan arra az esetre, amikor Franklin D. Roosevelt nél hosszabb ideig maradt hatalmon az elnök. A szabályozás egyértelműen tiltja, hogy valaki háromszor legyen elnökké választva, és szakértők szerint a Supreme Court of the United States is elutasítaná az ilyen törekvést.

Felmerült az az ötlet is, hogy Trump induljon alelnöknek, majd „örökléssel” köszönjön be az elnöki posztra, de ez a trükk-teória sem állja meg a helyét:

a 12. kiegészítés szerint ugyanis az is alelnöki pozícióra alkalmatlan, aki elnöki tisztségre eleve nem választható.

Trump sem bánt pozitívan ezzel az ösztönzéssel – „ez túl cuki, az embereknek nem tetszene, nem lenne helyes” – mondta.

Összességében tehát Johnson kijelentése erős jelzés arra, hogy a republikánus vezetés hivatalos szinten nem támogatja az elnöki mandátum harmadik ciklusát. Ugyanakkor Trump és környezete nyitott marad a lehetőségre, amit ugyan jogilag nehéz megvalósítani, de politikailag élénk vita tárgya lehet még az előtt, hogy 2028-ban elindulna a következő amerikai elnökválasztás.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images