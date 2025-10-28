  • Megjelenítés
Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat
Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat

Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására elkezdte elönteni a víz a régióban található orosz állásokat.

Az ukrán fegyveres erők a rendelkezésre álló információk alapján HIMAR rakéta-sorozatvetővel lőtték szét a belgorodi víztározó délkeleti csücskében húzódó gátat. Bár a hétvégén még nem volt biztos, hogy az árhullám eléri az orosz állásokat az ukrán határ mentén, a most megjelent videók alapján mégis beütött a katasztrófa.

A víztározó vize történetesen éppen Vovcsanszk városa mellet lépi át az ukrán határt, a terület pedig jelenleg orosz irányítás alatt áll.

Az interneten terjedő videókon jól látszódik, hogy egyes orosz állásokban térdig ér a víz, ami jelentősen megnehezíti az esős időszakban amúgy sem leányálomnak számító orosz katonai műveleteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

