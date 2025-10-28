Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat

Az ukrán fegyveres erők a rendelkezésre álló információk alapján HIMAR rakéta-sorozatvetővel lőtték szét a belgorodi víztározó délkeleti csücskében húzódó gátat. Bár a hétvégén még nem volt biztos, hogy az árhullám eléri az orosz állásokat az ukrán határ mentén, a most megjelent videók alapján mégis beütött a katasztrófa.
Russian equipment and dugouts are literally going underwater in the Shebekino area and along the Vovchansk axis after a dam burst in the Belgorod region. The occupiers are whining that they now have to swim to reach their positions. pic.twitter.com/USFyaBSq2g https://t.co/USFyaBSq2g— WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2025
A víztározó vize történetesen éppen Vovcsanszk városa mellet lépi át az ukrán határt, a terület pedig jelenleg orosz irányítás alatt áll.
‼️‼️ This is the result of Ukrainian rocket artillery strikes on the Belgorod Reservoir dam.In the Vovchansk sector of the Kharkiv region, Russian bunkers are being flooded, and according to the author of the video, a neighboring position was completely washed away. pic.twitter.com/z5ERteeBOG https://t.co/z5ERteeBOG— NSTRIKE (@NSTRIKE01) October 28, 2025
Az interneten terjedő videókon jól látszódik, hogy egyes orosz állásokban térdig ér a víz, ami jelentősen megnehezíti az esős időszakban amúgy sem leányálomnak számító orosz katonai műveleteket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
